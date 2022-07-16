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Soylu: Bugüne kadar 334 bin 378 FETÖ'cüye gözaltı yaptık

"(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar 334 bin 378 gözaltı yaptık. 101 bin tutuklama, 104 bin de adli kontrol kararı verildi. Halen cezaevlerinde 18 bin 892 tutuklu bulunmaktadır"- "Bir gecede yıkılacak veya esir alınabilecek bir millet değiliz. İki, üç organizasyonla, Batıdan gelen üç kuruşluk destekle ve akılla iradesi elinden alınabilecek bir millet değiliz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 08:13
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Soylu: Bugüne kadar 334 bin 378 FETÖ'cüye gözaltı yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında bugüne kadar 334 bin 378 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "101 bin tutuklama, 104 bin de adli kontrol kararı verildi. Halen cezaevlerinde 18 bin 892 tutuklu bulunmaktadır." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Bakan Soylu, ilk olarak darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü Havacılık Daire Başkanlığındaki alanı ziyaret etti.

Darbe girişimi esnasında Özel Harekat Başkanlığında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı bölümlere karanfil bırakan Soylu, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, hem hüznün hem de gururun gecesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit aileleri ve gazilere, İstanbul'da düzenlenen 15 Temmuz programında beraber olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Soylu, şöyle konuştu:

"Cenab-ı Hak bu millete her zor zamanında, her dara düştüğünde, onu derleyip toparlayacak, rehberlik edecek, dirayetli ve kendi içinden bir lider nasip etmiştir. Bilge Kağan'dan tutun Osman Gazi'ye, Çelebi Mehmet'ten tutun Abdulhamid Han'a, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda bu millete liderlik eden, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e kadar, Allah'a çok şükür, bu aziz milletin bütün zor zamanlarında, kendi evlatlarından bir lider çıkmış ve sorumluluk almıştır. Tıpkı bunun gibi, 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanımız, tarihin kendisine verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiştir, geri durmamıştır, tereddüt göstermemiştir ve bu milletin cesaretine, ferasetine ve gücüne liderlik etmiştir."

Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla vatandaşların korkusuzca sokaklara döküldüğünü hatırlatarak, "Şu mekanda 44 özel harekat, 7 de havacılık personelimiz şehit düştü. Kimisi evinden koştu geldi, kimisi imamdı, özel harekat camisi imamıydı geldi burada şehit düştü. Kimisi emeklilik dilekçesi vermişti, resmiyette ayrılmıştı ama ilk haberi alır almaz arkadaşlarının yanına koşarak geldi, yine bu ocağa geldi, burada şehit düştü." dedi.

- "Türkiye, 15 Temmuz sonrasında yenilenme ve arınma dönemine girmiştir"

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlığının, dökülen hiçbir damla kanın boşa gitmediğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye, 15 Temmuz sonrasında büyük bir yenilenme ve arınma dönemine girmiştir. Bu devlet hiçbir noktada acziyet çekmemiştir, vatandaşına sunduğu hiçbir hizmette bir eksiklik veya tıkanma yaşamamıştır. 'Uçak uçurmaya pilot bulamayacaksınız.' diye bizi korkutmaya ve yıldırmaya, moralimizi bozmaya çalışan fitnecilere, İHA'larla, atak helikopterleriyle, yetiştirdiğimiz ve hain olmayan, kendi vatanını bombalamayan, vatanına milletine bağlı evlatlarla cevap verdik. Biz 15 Temmuz'a demokrasiyle cevap verdik. Bizi darbelerle, darbe tehditleriyle geri götürmek isteyenlere karşı millet iradesine başvurduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline yine milletin kararıyla geçtik ve sonrasındaki bütün adımlarımızı da demokrasi ve hukuk içinde attık."

Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeni güvenlik politikalarını uygulamaya başladıklarına işaret ederek, "Bütün terör örgütlerini tek bir çatı altında görüp, mücadelemizi de buna göre yeniden planladık. Sadece silahlı terörle değil, terörü besleyen tüm unsurlarla, demokrasi ve hukuku Truva atı gibi kullanan bütün tezgahlara karşı topyekun mücadele ortaya koyduk. Eğer sadece silahlı mücadelede sıkışıp kalsaydık, terör örgütlerine eleman ve lojistik sağlayan terör iltisaklı bütün kurum, dernek ve belediyelere müdahale etmeseydik, Doğu ve Güneydoğu'da büyük kalkınma hamlesi başlatmasaydık, terör örgütünün bu milleti inancından ve geleneğinden ayırmaya yönelik kültür terörizmine müdahale etmeseydik, bugün o PKK'yı, Batının tırlarla silah gönderdiği PKK'yı mağaralarına hapsettiğimiz bir neticeyi elde edemezdik." ifadelerini kullandı.

- "Bu devleti bir daha göremeyeceksiniz"

KAPAT [X]

FETÖ ile iş birliği yapanlara ve Türkiye'yi ihanet çetelerine teslim etmeye çalışanlara seslenen Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede bedenlerimizi çiğnemeden, bu devleti bir daha göremeyeceksiniz. Kimlerle buluşurlarsa buluşsunlar, kimlerle kucaklaşırlarsa kucaklaşsınlar, eğer bu bedenlerimiz yukarıdan aşağıya şehitlerimizin kanlarıyla kanlanmadıktan sonra bu devleti bir daha göremeyeceksiniz." dedi.

- "Bugüne kadar 334 bin 378 gözaltı yaptık"

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar 334 bin 378 gözaltı yaptık. 101 bin tutuklama, 104 bin de adli kontrol kararı verildi. Halen cezaevlerinde 18 bin 892 tutuklu bulunmaktadır. 23 bin 927 kişi de firaridir. İstedikleri kadar firar etsinler, bu işin sonu bellidir ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler, bunun ortası yoktur ve olmayacaktır."

- "Bir gecede yıkılacak veya esir alınabilecek bir millet değiliz"

Büyük bir devlet ve millet olduklarını vurgulayan Soylu, "Bir geleneğimiz var, bin yıllara dayanan bir devlet aklımız ve bir millet şuurumuz var. Bir gecede yıkılacak veya esir alınabilecek bir millet değiliz. İki, üç organizasyonla, Batıdan gelen üç kuruşluk destekle ve akılla iradesi elinden alınabilecek bir millet değiliz." dedi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz'da şehitler ve gazilerin millete güç verdiğini söyleyerek, "Allah tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden, o gece meydanlara inen, meydanlara inemese de el açıp bu millet için dua eden herkesten Cenab-ı Hak gani gani razı olsun." diye konuştu.

Her sene olduğu gibi bu yıl da şehitler için yoklama alan Soylu, şehitlerin isimlerini tek tek okudu, programa katılan emniyet personeli her isimden sonra "Burada" diye bağırdı.

- "Hiçbir haine geçit vermeyeceğiz"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da emniyet teşkilatının 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı 81 ilde mücadele ettiğini söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece meydanlara çıkanları, şehit ve gazi olanları unutmayacaklarını vurgulayan Aktaş, "Bundan sonra da hiçbir haine geçit vermeyecek, ihanet odaklarının tuzaklarını başlarına geçirmek için bir an bile tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanı Hakan Çetin, EGM Özel Harekat Başkanı Selami Türker, gazi polis memuru İsmet Alper Akdemir, şehit özel hareket polisi Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya da konuşma yaptı.

Programın sonunda, yerleşke içerisinde bulunan camide sela okundu, emniyet mensupları şehitler için dua etti.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, bazı milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, emniyet ve jandarma personeli ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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