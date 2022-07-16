Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 10:50
Naci Çakır (53) yönetimindeki traktör, Kemer Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız