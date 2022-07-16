AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) tek satırla geçiştirip devletin başı Cumhurbaşkanı'nı hedef almasının açık şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösterdiğini belirterek, "Avrupa'nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz direnişini gölgelemek adına hamle gerçekleştirdiğini, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz'da darbecilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz hain darbe girişimini tek bir tweet ile geçiştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir dizi paylaşımda bulunduğunu kaydeden Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Üstelik, FETÖ'yü gücendirmeyecek şekilde yazdı, 'milletimize kasteden hain terör örgütü'nün ismini zikredemedi! Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor. 'Kontrollü darbe' yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ'yü tek satırla geçiştirip devletin başı olan Cumhurbaşkanı'mızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa'nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini dirayetle koruduğunu anlatan Çelik, uluslararası ilişkilerin, sözleşme ve müzakerelere göre yürütüldüğünü, Türkiye'nin müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirdiğini, hassasiyetlerini kayıt altına aldırdığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da dahi ismini zikretmekten çekindiği FETÖ'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde uluslararası bir metinde "terör örgütü" olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz davrandığının, tüm tarafların bildiği bir gerçek olduğunu vurguladı.

Çelik, mevcut CHP yönetiminin, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda karnesinin kırık ve notunun da ortada olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetimi, Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Karabağ'a kadar bir dizi meselede Türkiye'nin hasımlarının yanında konumlanmıştır. Bu haliyle CHP'nin 'ulusal güvenlik dersi' verme konusunda herhangi bir yeteneği ve kapasitesi yoktur. 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'mızı hedef alarak son derece sorumsuz ve siyasi açıdan ahlak dışı bir tutum sergilemişlerdir.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yürütülen tüm görüşmeler, devlet geleneklerimize ve diplomatik kurallara göre yapılmaktadır. Görev yapan arkadaşlarımız bu yüksek görev bilincine sahiptir. Belli odakların sürekli olarak belirli devlet görevlilerini hedef alması, 'helalleşme' çağrısının en ağır vesayet günlerinin 'hesaplaşma' amacını güttüğünü göstermektedir."

Meselenin İsveç ve Finlandiya olmadığını bildiklerini kaydeden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dertlerinin F-35 veya S-400 olmadığının pekala farkındayız. Ne tür kurnazlığa başvururlarsa başvursunlar, aziz milletimizin 15 Temmuz direnişini ve Cumhurbaşkanı'mızın o direnişe liderliğini itibarsızlaştıramayacaklar. Cumhurbaşkanı'mız her zeminde Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumaya devam ediyor. Dışarıdan ve içerden çok şey söylendi ama kazanan hep Türkiye oldu. 15 Temmuz direnişi bir kere daha gösterdi: Türkiye yenilmez."