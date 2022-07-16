Çekmeköy'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Çekmeköy'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 12:58
Merkez Mahallesi'nde H.Ö.B. yönetimindeki 34 HB 2077 plakalı otomobil, Çavuşbaşı Caddesi'ne döndüğü sırada kaldırımda bulunan N.B'ye (41) çarpmasının ardından marketin duvarında asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü H.Ö.B, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız