Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yangına müdahale için giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 personel yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 14:52
Hacılar ilçesinde ot yangını ihbarı üzerine çıkış yapan Büyükşehir Belediyesine ait 38 ZL 110 plakalı itfaiye aracı, Aşağı Mahalle Çepken Sokak'ta bir evin bahçesine devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız