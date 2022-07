10 araç sahibinden 9'u ayağını gazdan çekti!

18 yaş üstü temsili 800 birey ile online anket yöntemi ile yapılan araştırma, her 10 araç sahibinden 9'unun kontak çevirmeye korktuğunu ve araçlarını önceki dönemlere göre daha az kullandığını ortaya çıkardı.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasında toplumda araç sahibi olan bireylerin, akaryakıta gelen zamlardan sonra kullanma eğilimleri incelendi. Geçmişe nazaran bugünkü kullanma durumları, araçları ile işe gitme, alışverişe gitme veya hafta sonu gezmeye gitme davranışları, yapılan araştırmada mercek altına alındı. Bu konularda tasarruf yöntemleri neler, akaryakıt alımlarına nasıl yansıyor, araç sahipleri, aracını satmayı düşünenler, satıp yenisini almayı düşünenler, bireylerin tüm bu konularda nasıl bir fikre sahip oldukları hususlarında ifade, tutum ve davranışları incelendi. 18 yaş üstü temsili 800 birey ile online anket yöntemi ile yapılan araştırma şu sonuçları ortaya çıkardı:

Her zamanki gibi araç kullananlar sadece %8

Akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç sahiplerinin araçlarını daha az kullanma eğiliminde olduğu izleniyor. Bugün araç sahiplerinin %91'i araçlarını daha az kullandığını belirtirken sadece her zamanki gibi kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı %8'de kaldı. Araç sahiplerinin %87'si daha önce istediği vakit aracını kullandığını ama şimdi gerekli olmadıkça kullanmamaya çalıştığını belirtiyor. Araçları ile artık hafta sonu gezmeye gitmediğini söyleyen araç sahiplerinin oranı %76, alışverişe araçları ile gitmeyenlerin oranı ise %69 oldu.

Çalışanlar otomobil yerine toplu taşımaya yöneldi

Araç sahibi çalışanların %71'i kendi araçları ile işe gitmektense toplu taşımayı tercih etmeye başladı. Diğer bir tasarruf yöntemi olarak da yakın çevrede oturan arkadaşlar ile birlikte araç ile işe gitmek ve masrafları paylaşma yöntemi tercih ediliyor. Araç sahipleri araçlarını daha az kullanmanın yanı sıra akaryakıt alımında da daha dikkatli davranıyor. Her 100 araç sahibinden 9'u eskisine göre daha az miktarda benzin alıyor. Araç sahiplerinin %51'i daha önce araçlarının deposunu tam doldururken bugün gerektiği kadar aldığını, %39'u hiçbir zaman deposunu tam doldurmadığını ama şimdi eskisine göre daha az akaryakıt aldığını söylüyor.

Araç sahiplerinin %60'ı aracını satmayı düşünmezken, %12'si aracını satıp yerine yenisini almayı istiyor. Diğer taraftan araç sahiplerinin %28'i araçlarını satıp yerine de yenisini almamayı düşünüyor.

Ulaştırma grubunda 12 aylık enflasyon yüzde 123'ü aştı Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulaştırma harcama grubu için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyon %123.4. Ve bu harcama kategorisi enflasyonun en doludizgin ilerlediği kategori. Hiç kuşkusuz bunun altında yatan önemli nedenlerden biri akaryakıt fiyatlarındaki artış. Bu arada, akaryakıt fiyatlarındaki artışın nakliye maliyetlerini de yükselterek diğer kategorileri de olumsuz etkilediğini söylemek gerekli. Ancak elbette ulaştırma harcamaları doğrudan etkileniyor. Bu durumun araç sahiplerine nasıl yansıdığına bakmaya çalıştık. Artan akaryakıt fiyatları nedeni ile araç sahiplerinin yarısı eskiden yakıt alırken depolarını tamamen doldurduklarını ancak artık bundan vazgeçtiklerini belirtiyorlar. Karşılaşılan yeni fiyat seviyesi her on araç sahibinden dokuzunun aracını daha az kullanmasına yol açmış.

Özellikle elzem olmayan nedenler ile araç kullanımı düşmüş, mesela her dört araç sahibinden üçü artık ailecek araba gezintilerinden vazgeçtiklerini belirtiyor, yine her 10 araç sahibinden yedisi artık alışverişe araba ile gitmediğini ifade ediyor. On araç sahibinden dokuzu, aracını eskiden her istediğinde kullandığını ancak artık gerekli olmadıkça kullanmadığını belirtiyor.

Yakın oturan arkadaşlar yakıt harcamasını paylaşıyor İşe gitmek için araç kullananların sayısında azalma olduğunu kaydeden Gedik, şöyle devam etti: "Her 10 araç sahibinden yedisi eskiden işe araç ile giderken artık bundan vazgeçtiğini belirtiyor. Bu duruma bir çare olarak yakın oturan iş arkadaşlarının araçlarını işe gidiş geliş için ortak kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Araç sahiplerinin yarısından fazlası bu yönteme başvurarak yakıt masrafını paylaştıklarını ifade ediyorlar. Araç kullanım şeklindeki bu değişimler, önümüzdeki dönemde ikinci el otomobil piyasasında önemli bir hareketlilik yaratabilir, çünkü her 10 araç sahibinden üçü aracını yerine yenisini almamak üzere satmayı düşündüğünü belirtiyor. Ukrayna- Rusya savaşının da körüklediği küresel petrol fiyatları problemini de değerlendirdiğimizde ulaştırma maliyetleri açısından zor günlerin devam edeceğini tahmin edebiliriz."