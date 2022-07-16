Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmen için Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, şehit öğretmenin ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve şehitler için edilen duanın ardından Vali Taşbilek, şehidin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz, mezara karanfil bıraktı.

Taşbilek, Necmettin öğretmen başta olmak üzere devletin bekası uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de aileye taziyelerini ilettiğini belirten Taşbilek, şunları kaydetti:

"Tek gayesi milletimizin aydınlanma davası ve bu davaya hizmet etmek olan gencecik bir fidan, bir öğretmenimiz... Acımız çok büyük ama biliyoruz ki devletimiz de çok büyük. Başta evladımıza kıyan hain teröristler olmak üzere bütün terör örgütü mensuplarının, terörün, terörist faaliyetlerin, devletimizin bütün birimlerinin vermiş olduğu destansı mücadeleyle kökü kazınmaktadır. Allah bu yolda mücadele eden askerimize, polisimize, jandarmamıza kuvvet nasip eylesin. Başta Necmettin öğretmenimiz, Aybüke kızımız olmak üzere vatanımızın ve milletimizin birliği, beraberliği uğruna vermiş oldukları mücadelede şehit olan bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum."

Baba Hamit Yılmaz da kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın zatında aziz milletimin değerli evlatlarının hepsine şükranlarımı sunuyorum. İçlerinde olmaktan şeref duyduğum bu aziz milletimizin ne kadar değerli olduğunu bizzat Necmettin öğretmen bize yaşattı, yaşatıyor da. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız, Allah'a hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.

Anma töreninin ardından Taşbilek ve beraberindekiler, şehit öğretmenin babaevini ziyaret etti.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Soylu, Vali Taşbilek aracılığıyla baba Hamit ve anne Gülay Yılmaz ile telefonla görüşerek tekrar taziyelerini iletti.