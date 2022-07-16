Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

CNN Türk'te yer alan habere göre;

Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı.

Bu artış hesap edilirken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.

Bu yüzden ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35'lik zam uygulanacak. Emekli maaşlarına zam kararı sonrası gözler emekli aylıklarının yatırılacağı güne çevrildi. Zammın ardından maaşların yatacağı tarihler de belli oldu.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

Buna göre tahsis numarasının son rakamı 9,7,5 olanlar 25 Temmuz'da maaşlarını alacaklar.

SSK EMEKLİSİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacaklar.