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Eğitimciyi tehdit ettiği iddia edilen hakime tazminat cezası

Erzurum'da eşinin görev yaptığı eğitim kurumunda "izin" meselesi yüzünden müdür yardımcısını tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan ve adli para cezası alan hakime, 4 bin lira manevi tazminat para cezası da verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 16:02
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Erzurum 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde müdür yardımcılığı yapan F.Y'ye karşı davranışları nedeniyle hakkında "haksız fiilden kaynaklı tazminat" davasında dönemin Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi üyesi davalı R.Ş. hakkında verilen hükmün gerekçesini açıkladı.

Kararda, F.Y'nin avukatı M.E Yazıcı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, R.Ş'nin "Sen, benim karıma zırt bırt izin isteyemezsin diyemezsin, sen kimsin, haddini bil" şeklinde bağırmaya başladığı, F.Y'nin ise öyle bir cümle kullanmadığını, sadece talep edilen izinlerin gerekçesini belgelendirilmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

R.Ş'nin kuruma gelerek F.Y'nin masasına eliyle vurup bağırdığı ve parmak sallayarak "Ben hakimim, seninle uğraşacağım" diye tehditler savurduğu ve odadan çıkartılmaya çalışılırken üzerine yürümek istediği aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Görevini ifa etmeye çalışan F.Y'nin, R.Ş. tarafından tehdit edilmek suretiyle haksız fiillere maruz kaldığı, kişilik haklarına saldırıldığı, huzur ve güven içerisinde çalışma hakkının saldırıya uğradığı, manevi yönden sarsılarak baskı altına alınıp korkutulduğu, öyle ki çalıştığı kurumda idareci kimliğinin zedelenmesi ve idaresi altında çalışan diğer görevlilerin yanında rencide edilmesi dolayısıyla idarecilik görevinden istifa etmek için dilekçe verip tayinini istemek durumunda bırakıldığı, ayrıca R.Ş'nin davalının Bölge İdare Mahkemesi üyesi olduğu göz önünde bulundurulursa buna güvenen R.Ş'nin F.Y'ye ne kadar ciddi haksızlıklarla korkuttuğunun daha da iyi anlaşılacağı, R.Ş'nin F.Y' nezdinde meydana getirdiği manevi zararın, R.Ş'den 7 bin lira alınarak verilmesi suretiyle tazmin edilmesi talep edilmiştir."

R.Ş. ise dilekçesinde, açılan davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu, F.Y' hakkında hakaret suçundan savcılığa ve disiplin cezası alması için de Milli Eğitim Bakanlığına şikayet ettiğini ve F.Y'yi korkutacak, tehdit içerikli söz ve eyleminin bulunmadığını öne sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Gerekçeli kararda, tüm dosya kapsamında elde edilen delillerle, F.Y ile R.Ş'nin eşi arasında izin istemiyle gerçekleşen görüşmede anlaşmazlık ve tartışma çıktığı, R.Ş'nin durumu öğrenmesiyle kuruma geldiği ve F.Y'nin odasına girdiği ve odada yaşanan tartışmada sarf edilen sözler dolayısıyla "tehdit" suçundan mahkumiyet kararı verildiği bildirildi.

Kamera kayıtları ve tanık beyanlarına göre R.Ş'nin makul görüşme yapıldığına dair beyanlarının itibara olanaklı olmadığına dikkat çekilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili ceza dava dosyasındaki oluş ve kabul ile uyumlu bir şekilde R.Ş'nin sarf ettiği sözlerin sair tehdit suçuna vücut verdiği ve muhatap olduğu bu sözler nedeniyle F.Y'nin kişilik haklarının zedelendiği sonucuna varılmıştır. Olay nedeniyle F.Y'nin üzerinde görevinden ayrılmış olmasına da yansıyan manevi yönden uğradığı tahribat dikkate alındığında manevi tazminat isteminin oluşan vicdani kanaate göre haklı bir talep olduğu, taraflar için aldırılan SED raporlarının mahiyeti ile muhatap kaldığı sair tehdit nedeniyle FY'nin manevi dünyasında meydana gelen tahribatın vasfı dikkate alınarak somut olayın özelliklerine ve hakkaniyete göre 4 bin liralık manevi tazminatın F.Y'ye verilmesine ilişkin davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair hüküm kurulmuştur."

Davayı karara bağlayan mahkeme, açılan tazminat davası sonrası istinaf yolu açık olmak üzere R.Ş'yi 4 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Olayın geçmişi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından, müdür yardımcılığı yapan F.Y'ye karşı davranışları nedeniyle R.Ş. hakkında "sair tehdit" suçundan 18 gün adli para karşılığında 720 lirayla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

- Kamera kaydı

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, R.Ş'nin F.Y'nin odasına girişi, odaya yakın olanların koşarak odaya girişleri, araya girenlerin çifti odadan çıkarmaları ve koridorda sakinleştirmeye çalışmaları yer alıyor.

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