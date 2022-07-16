Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı. Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H.A., acil serviste görevli doktor G.N.K.'ye ise küfür ve hakaret etti.

Beyaz kod verilmesi üzerine acil servise gelen özel güvenlik ve hastane polisi, H.A. ile yakını O.K.'yi gözaltına aldı. Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı.

Dün öğleden önce İzmit ilçesindeki hastanenin acil servisine gelen hasta ve eşi, yapılan değerlendirmenin ardından yeşil alana yönlendirildi.

Gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen sıra beklemeden eşinin muayene edilmesinde ısrar eden hasta yakını, acil tıp doktoruna sözlü saldırıda bulundu, tıbbi sekretere de yumruk atıp elini ısırdı.

Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Saldırıya kınama

İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2022 saat 10.30'da Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen ve triyajdaki değerlendirmeden sonra yeşil alana yönlendirilen hasta ve hasta yakını yeşil poliklinikte sıra beklemeden öncelikli olarak muayene olmak istemiştir. Personelimiz tarafından gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen şahıslar tarafından görevli sekreter ve doktorumuza fiziksel ve sözlü saldırıda bulunulmuştur. Konuyla ilgili beyaz kod verilmiş olup emniyet ekipleri şahısları gözaltına almış ve adli süreç başlatılmıştır. Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor, sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir."