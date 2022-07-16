Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 19:45
Muhyettin G'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Atatürk Kent Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Gülseren, Esmanur, Furkan ve Zeynep Berfin G. (7) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız