Malatya'da otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 23:21
Başkınık Mahallesi'nde 44 PU 762 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 BP 804 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan 6 yaralı, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız