İstanbul Havalimanı büyük, ferah ve sistem tıkır tıkır işliyor

İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyileri arasında girdi. 4 yıl önce açılan havalimanını yabancı yolcular değerlendirdi. Patricha isimli İngiltereli yolcu, havalimanının çok büyük olduğunu, uçağa binmeden gereken işlemler için fazla vakit harcamadıklarını söyleyerek "Bu çok avantajlı, Londra'daki havalimanlarının işleyişine benziyor diyebilirim." dedi. Belçikalı Natali ise havalimanına hayran kaldığını ifade ederek şöyle konuştu: Havalimana ilk geldiğimde fotoğraflarını çekip eşime yolladım ikimiz de hayran kaldık, çok büyük, modern ve alışveriş yapabileceğim birçok mağaza var. Londra'dan geliyorum, oranın havalimanı ile kıyaslayacak olursam çok daha ferah ve büyük.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ



Rus uyruklu Maria ise İstanbul Havalimanı'na ikinci kez geldiğini belirterek "İstanbul çok büyük ve kalabalık bir şehir olmasına rağmen havalimanında çok fazla insan yığılmıyor, çünkü çok büyük ve oturmuş bir sistemi var. Rusya'nın havalimanları daha küçük ve kaotik. Yolcuların konforu için her şey düşünülmüş." dedi. Ürdün'den gelen Rawaa, "İstanbul Havalimanını sık sık kullanıyoruz, çok büyük ve etkileyici. Sistem ve hizmet iyi işliyor, biletimi hep buradan alıyorum." şeklinde konuştu.

DÜNYANIN EN MODERNİ



Tayvandan gelen bir turist de "Bu havalimanını 4. kez kullanıyoruz, gerçekten çok büyük ve etkileyici, buradaki çalışanlar çok yardımsever ve arkadaş canlısı. Tayvan'daki havalimanı daha küçük ve uçuşunuz için uzun saatler beklemek zorunda kalıyorsunuz, ayrı ayrı departmanlar olduğu için acele etmenize gerek kalmıyor." diye konuştu. Nijerli Muhammed ise şunları söyledi: İstanbul havalimanı bence dünyanın en güzel ve modern havalimanlarından.

THY'den rekor üstüne rekor



Türk Hava Yolları (THY) bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 doluluğa ulaştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bayrak taşıyıcı havayolunun 15 Temmuz'da doluluk rekoru kırdığını açıkladı. Öte yandan, havacılık güvenliği ve ürün derecelendirme kuruluşu 'AirlineRatings.com' tarafından 2022 yılı dünyanın en iyi havayolları listesinde THY ilk 10'a girdi.

Avustralya merkezli derecelendirme kuruluşunun dünyanın en iyi havayolları listesinde birinci sırada Katar Havayolları, ikinci sırada Yeni Zelanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air New Zeland, üçüncü sırada iseBAE merkezli Etihad Airways bulunurken THY 9'uncu sırada yer aldı. Listede THY, Avrupa'nın en iyi havayolu olarak belirlendi.

Saliha Engin