Teslim olan PKK'lı anlattı: Piknikten PKK'ya

Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olan DGH içinde faaliyet yürüten 14 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliğinden iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen ve HDP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaran soruşturma, 21 Ocak 2020 akşamı İstanbul Arnavutköy'de bir markete atılan molotofkokteyli ile başladı. İlçede çok sayıda eyleme katılıp PKK'ya eleman temin eden Ayhan E., Barış K., Cahit A., Cesur Y., Emrah E., Erdoğan Ö., Halil İ.B., Mahmut Ç., Merve Y., Murat M., Ramazan Ö., Ruken G., Sibel G. ve Zehra Y. güvenlik güçlerince takibe alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca ikna edilerek teslim olan PKK'lı N.Ç. itirafçı olup DGH'nin Arnavutköy yapılanmasını deşifre etti.

KANCAYI TAKTILAR



Yeni Şafak'ın ulaştığı iddianamenin detaylarında, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin 2020 yılında İstanbul'dan kırsala eleman götürdüğü anlatılıyor. 14 Eylül 2020'de PKK'nın dağ kadrosuna katılan N.Ç., "18-19 Temmuz 2020'de İmrahor'a pikniğe gittik. Diğer partililerle 35 kişi olduk. Piknikte tanıştığım Barış K. 'Örgüte katılmak istiyormuşsun. Kararın kesinse sana yardımcı olacağım' dedi. PKK'ya katılana kadar her hafta 'Örgüte katılmaya kararlı mısın' diye mesaj attı" dedi. N.Ç.'nin anlattıkları, pikniğin örgüte eleman kazandırmak için yapıldığını ortaya koydu. Gitmeye karar verince Barış K.'ya ulaştığını anlatan N.Ç. uçakla Batman'a gittiğini, şehir milislerinin kendisini Cizre'ye, oradan da Suriye'nin Derik bölgesine götürdüğü bilgisini verdi.

Şahin Şen