Ünlü eğitim kurumunda muhasebeci vurgunu

Ünlü eğitim kurumunda şok bir hırsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Olay 2019 yılında İstanbul Şişli'de meydana geldi. Ünlü iş adamı Süha Cent'in sahibi olduğu Cent Eğitim Kurumlarının Şişli şubesinde 51 yaşındaki Gülay A., muhasebeci olarak çalışıyordu.



İddiaya göre Gülay A., şirketin ön muhasebe işlerini, tahsilat işlemlerini ve ödemeleri takip etmekle görevliydi. 2019 yılı Mayıs ayında okuldaki öğrencilerin velilerinden eğitim ödemesi adı altında aldığı çekleri kilitli kasaya koyan genç kadın yine iddiaya göre bazı çekleri muhasebe defterine kaydetmedi.

MUHASEBE DEFTERLERİ GERÇEĞİ ÇIKARDI



Banka işlemlerinde açık olduğu fark eden muhasebe sorumlusu defterleri inceleme altına aldı. İncelemelerde Gülay A.'nin bir takım usulsüzlükler olduğunu fark etti. Yaklaşık 3 milyon liralık keşide edilen çekin yıllar içerisinde şüpheli tarafından zimmetine geçirildiğini tutanak altına alan muhasebe sorumlusu durumu kurum yetkililerine bildirdi.

3 MİLYONLUK VURGUN YAPTI



Süha Cent ve oğlu Kamil Cent avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bilirkişi tarafından yapılan incelemede usulsüzlüklere konu olan 3 milyon liranın Gülay A.'nın yakın çevresine banka yoluyla gönderildiğine dair dekontlar tespit edildi. Gülay A.'nın ayrıca üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkulün ise orantısız gelirle elde edildiği belirlendi.

OKULLA ANLAŞMAK İÇİN SENET VERDİ



Gülay A.'nın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Şüpheli, kendisine zorla dilekçe yazdırıldığını, suça konu miktarın çok büyük olmadığı, kızının üzerine kayıtlı gayrimenkulün ise boşandığı eşi tarafından verildiğini anlattı.



Suça konu miktarı ödemek için okulla anlaşma yapmak istediğini belirten şüpheli, bu konu hakkında şirket yetkililerine senet verdiğini söyledi.

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık soruşturma sonunda zincirleme şekilde çalıştığı şirketi resmi belgelerde yaptığı sahtecilikle soyan Gülay A., hakkında iddianame düzenledi.



İddianamede, Gülay A.'nın kurumdaki kilitli çekmeceden zimmetine geçirip bankadan tahsil ettiği parayla hırsızlık suçunu işlediği, bunları muhasebe defterine yazmayarak sahtecilik suçunu işlediği ve bunun zincirleme şekilde defalarca yaptığı anlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

ATAKAN IRMAK