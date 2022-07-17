Bakan Koca'dan doktorlara: Yılgın olmayın, yanımızda olun

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Doktoruma Saygı' etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun"

"Her şeyin başı sağlıksa, saygıda doktor sizce kaçıncı sırada?"



"Bir doktorun "ders çalıştığı" saatlerin toplamıyla birçok insan emekli olur."



"Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir."



"Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır."

