Bakan Koca'dan doktorlara: Yılgın olmayın, yanımızda olun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun' dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından 'Doktoruma Saygı' etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun"
"Her şeyin başı sağlıksa, saygıda doktor sizce kaçıncı sırada?"
"Bir doktorun "ders çalıştığı" saatlerin toplamıyla birçok insan emekli
olur."
"Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir."
"Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır."
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TIP DOKTORLARI OLARAK, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun.#DoktorumaSaygıDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2022