Patates, soğan, domates ve limon sofranın lüksü

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; Yüksek üretim maliyetleri geçen yıl uzun süren kış ve yüksek nakliye ücretleri önce üreticiyi sonra da vatandaşın sofrasının 4 temel ürününü vurdu. Mutfağın ve özellikle dar gelirlinin temel ürünleri olan patates, kuru soğan, domates ve limon fiyatları geçen yıla göre yüzde 100-614 arasında değişen zamlarla hallerde tezgaha inmeye başladı. Geçen sene 70 kuruştan satılan patates bu yıl 5 TL, 60 kuruştan satılan kuru soğan ise hallerde en az 5 TL'den fiyatlanıyor. Marketlerde ise patates 12.95, kuru soğan ise 9.75 TL'den satılıyor.

NAKLİYE MALİYETİ 1.5 TL

Özellikle bu sene patates ve limonda üreticinin ekim konusunda sıkıntı yaşadığını ve yaz ayları sonrasında fiyatların yüksek seyretmeye devam edeceğini anlatan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Patatesin dekar başına üretim maliyeti yüksek. Kilogram başına 1-1.5 TL de nakliye maliyeti var. Aksi gibi halkın 4 temel ürünü olan kuru soğan, domates, patates ve limonun 4'ü de pahalı. Bundan sonra fiyatları üretimdeki durum şekillendirecek" dedi.

TÜM KESİMLERİ SARSAR

Sofraların 4 temel ürünündeki fiyat değişimlerinin nedenlerine değinen Tavşan, patatesin ekimi maliyetli bir ürün olduğunu ve çiftçinin parasını alamamaktan korktuğunu kaydetti. Tavşan, şöyle devam etti: "Biraz mevsimsel iyileşme olabilir ama limon, soğan ve patatesi ciddi takip etmek gerekiyor, temel ürün bunlar. Her tarafı sarsar bu ürünler. Patates geniş alanda üretim yapılan bir ürün. Burada patates, soğan gibi ürünlere dikkat etmek lazım."

Domateste tarla ürünlerinin devreye girdiğini ancak limonla birlikte bu üründe de çok fazla fiyat düşüşü beklenmemesi gerektiğini kaydeden Yüksel Tavşan, "Bizim aldığımız bilgi, erkenci limonlarda da problem olduğu yönünde. Burada iki neden var. Birincisi soğuktan ağaçlarda donma oldu, ikincisi de para etmedi ve üretici başka ürünlere yönelmeye başladı. Ağaçları kesiyorlar. Domateste ise sera ürünlerinden açık alana geçmeye başladı, biraz daha düşer ama çok düşmez diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.