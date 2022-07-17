TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak

Konut fiyatları 163 bin TL'den, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. 24 ildeki kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak, 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi Projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara Projesi'nde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez Projesi'nde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç Projesi'nde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL'den başlayacağı açıklandı.

Kilis Merkez Deveciler Projesi'ndeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

Kütahya Merkez ve Dumlupınar Projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak