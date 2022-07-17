ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım sağlandı
ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım sağlandı
Dünyada eşi benzeri yok: 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor
Dünyada eşi benzeri yok: 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor
TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak
TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak
Bakan Koca'dan doktorlara: Yılgın olmayın, yanımızda olun
Bakan Koca'dan doktorlara: Yılgın olmayın, yanımızda olun
Gözler kabine toplantısında: KYK borcu faizleri silinecek mi?
Gözler kabine toplantısında: KYK borcu faizleri silinecek mi?
Ünlü eğitim kurumunda muhasebeci vurgunu
Ünlü eğitim kurumunda muhasebeci vurgunu
Avrupa'da enerji krizi! Karneyle 'gaz' verilmesi tartışılıyor
Avrupa'da enerji krizi! Karneyle 'gaz' verilmesi tartışılıyor
AK Parti'den İstanbul çıkarması! 100 gün boyunca nabız tutulacak
AK Parti'den İstanbul çıkarması! 100 gün boyunca nabız tutulacak
Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz!
Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz!
Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı
Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Türkiye'den İngiltere'ye 'sığınmacı' yanıtı
Türkiye'den İngiltere'ye 'sığınmacı' yanıtı
2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı
Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı
İçişleri Bakanlığı: Telefon uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun!
İçişleri Bakanlığı: Telefon uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun!
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Eğitimciyi tehdit ettiği iddia edilen hakime tazminat cezası
Eğitimciyi tehdit ettiği iddia edilen hakime tazminat cezası
Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Ordu'da hastalara hakaret eden iki doktor açığa alındı
Ordu'da hastalara hakaret eden iki doktor açığa alındı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Ayçiçeği ve mısırda tırtıl alarmı
Ayçiçeği ve mısırda tırtıl alarmı
'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme
'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme
Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki YHT hizmeti kesintisiz olacak
Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki YHT hizmeti kesintisiz olacak
İsveç Yargıtay'ına göre Bylock ve FETÖ'ye sempati duymak suç değil!
İsveç Yargıtay'ına göre Bylock ve FETÖ'ye sempati duymak suç değil!
'Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü'
'Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü'
KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada
KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada
15 Temmuz gazisi Tümgeneral katıldığı etkinlikte hüngür hüngür ağladı
15 Temmuz gazisi Tümgeneral katıldığı etkinlikte hüngür hüngür ağladı
Sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Soylu: Bugüne kadar 334 bin 378 FETÖ'cüye gözaltı yaptık
Soylu: Bugüne kadar 334 bin 378 FETÖ'cüye gözaltı yaptık
EYT için geri sayım başladı: Beş model masada
EYT için geri sayım başladı: Beş model masada
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dünyada eşi benzeri yok: 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yerindeki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 300 yıllık bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Temmuz 2022 10:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

2002 yılında bulunmasının ardından merhum Dr. Mustafa Süel tarafından bilim dünyasına kazandırılan savaşçı miğferinin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Bronz savaş malzemelerinin savaşlarda ganimet olarak alınması ve bronzun tekrar eritilerek yeniden başka üretimlerde kullanılmasından dolayı günümüze çok azı ulaşabilen, ezilmiş ve tahrip olmuş durumdaki miğfer, Hitit İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan tek örnek olması açısından oldukça önem arz ediyor. Mitolojide 'Fırtına tanrısı'na hediye olarak sunulan miğfer, 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Savaşçı miğferinin Çorum Müzesi'nde bu yıl sergiye çıktığını açıklayan Çorum Müzesi arkeologlarından Özge Eren, "Bu yıl sergiye çıkan bronz miğfer, Ortaköy Şapinuva ören yerinde 2002 yılında yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında D binasında bir sunu sekisi üzerinde bulunmuş ve merhum Dr. Mustafa Süel tarafından yayınlanmıştır. Sivri tepelikli konik formlu olan miğferin ense ve yanak kısmında perçin delikleri vardır. Bu kısımlara yanakları ve enseyi koruyan aparatlar takılmaktadır. D binasında yapılan kazılarda miğferin yanında savaşlarda kesici silahlara karşı başı ve vücudu korumak amacıyla üretilen miğfer yanaklığı ile vücut zırhına ait bronz pullar, mızrak uçları, bronz baltalar toplu halde bulunmuştur" dedi.

3 bin 300 yıllık miğfer günümüze ulaşan tek örnek

Bronz miğferin yaklaşık 3 bin 300 yıl önce büyük bir yangın sonucunda yıkılan "D" binası olarak adlandırılan dini yapının enkazının altında kaldığı için ezilmiş ve tahrip olmuş durumda bulunduğunu anlatan Eren, "Bronz savaş malzemelerinin savaşlarda ganimet olarak alınarak götürülmesi ve bronzun tekrar tekrar eritilerek yeniden başka üretimlerde kullanılmasından dolayı günümüze çok azı ulaşabilmektedir. Bu nedenle Ortaköy Şapinuva'da bulunan bu miğfer, ezilmiş ve tahrip olmuş durumda bulunmasına rağmen ait olduğu Hitit İmparatorluk döneminden günümüze ulaşan tek örnek olması açısından oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Hurrice ismi "gur-sip-pi", Hititçe ismi "hupruşhi" olan eserin savaşı da temsil eden 'Fırtına tanrısı'na adanmış bir mabette ona sunulan hediyelerden biri olduğunu anlatan Eren, şunları kaydetti:

"Bronz miğferler o dönemde diğer bir süper güç olan Antik Mısır'da firavuna gönderilen kıymetli hediyeler arasında yer almaktadır. Şapinuva'da bulunan bu miğfer, Boğazköy Hattuşa Kral Kapı'da yer alan kabartmada üzerinde savaş kıyafetleri ve silahlarıyla tasvir edilen tanrının başına taktığı miğfer ile birebir uyum içindedir. Bu durum dönemin heykeltıraşlarının oldukça gerçekçi bir şekilde kireçtaşı üzerine yüksek kabartma tekniğini uygulayabildiklerini ve adeta 3 bin 300 yıl öncesine ait Hitit dünyasından bazı kesitleri görsel olarak bize yansıtabilecek seviyede olduklarını göstermektedir. Hitit medeniyetine ilgi duyan herkesi bu yıl sergiye çıkan bu nadide miğfer ile diğer eserlerimizi görerek geçmişe doğru bir yolculuk yapmak üzere Çorum Müzemize bekliyoruz."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı, koleksiyoncular peşine düştü
Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı, koleksiyoncular peşine düştü
Doktorun 'kalk git' dediğini iddia eden hamile kadın evde doğum yaptı
Doktorun 'kalk git' dediğini iddia eden hamile kadın evde doğum yaptı
Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu
Boğaziçi'nden tır direksiyonuna
Boğaziçi'nden tır direksiyonuna
TMO Genel Müdürü: Hububat özelinde bereketli bir sene yaşıyoruz
TMO Genel Müdürü: Hububat özelinde bereketli bir sene yaşıyoruz
Koronavirüsün belirtileri değişti mi?
Koronavirüsün belirtileri değişti mi?

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Hükümetin geniş halk kesimlerini ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik yol haritasında sıra sözleşmeli personele geliyor. Kamuda çalışan sözleşmelilerin, 3 yıl çalışmanın ardından 1 yıl içinde kadroya alınması formülü üzerinde duruluyor. Yıl bitmeden EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündemde olan KYK faizleri hakkında 'Gençlerimizi faize kurban etmeyiz' açıklamasında bulundu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Cumhurbaşkanlığı tarafından üniversitelere tahsis edilen 4-b sözleşmeli kadrolarda merkezi alım sistemi uygulanmadığı için büyük bir koordinasyonsuzluk yaşanıyor!
Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!
Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Mesleki Yeterlik Kurumunda çalışan personele yapılan ilave tediye ödemeleri nedeniyle ayni ve nakdi tüm ödemelerin aylık net tutarları toplamı için öngörülen üst sınırların aşılması suretiyle kamu zararı oluştuğuna karar veren kararı onadı.
Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımında ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan bölüm başkanına jüride yer vermeyerek usule aykırı işlem tesis eden Üniversite işleminin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.
Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 12.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 12.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 17 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Ağlayarak vasiyetini açıkladı!

Ağlayarak vasiyetini açıkladı!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Çeşme'de sahne aldığı sırada vasiyetini ağlayarak açıkladı.