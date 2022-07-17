Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimi bu gece başlıyor
Uzman öğretmenlik için 180, başöğretmenlik için 240 saat olarak verilecek seminerler 18 Temmuz 2022 pazartesi 00:01'de başlayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Temmuz 2022 11:50
Derslerin genellikle 20-25 dakika aralığında olacağı seminerler uzman öğretmenlik
için 35 iş günü sürecek ve 05 Eylül 2022'de sona erecek. Başöğretmenlik için
ise 45 iş günü sürerek 19 Eylül 2022'de sona erecek. Öğretmenler seminerleri
günün her saati izleyebilecekler. İsteyen öğretmenler izleyecekleri seminerleri
erkenden de bitirebilirler.
Seminerlerdeki konularla ilgili metinler de verilecek ve oradan çalışma ( sınava
hazırlanma) imkanı da olacak.
MEB tarafından engelli öğretmenler için de ayrıca çalışma yapıldı.
Maksut BALMUK