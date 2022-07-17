Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimi bu gece başlıyor

Derslerin genellikle 20-25 dakika aralığında olacağı seminerler uzman öğretmenlik için 35 iş günü sürecek ve 05 Eylül 2022'de sona erecek. Başöğretmenlik için ise 45 iş günü sürerek 19 Eylül 2022'de sona erecek. Öğretmenler seminerleri günün her saati izleyebilecekler. İsteyen öğretmenler izleyecekleri seminerleri erkenden de bitirebilirler.



Seminerlerdeki konularla ilgili metinler de verilecek ve oradan çalışma ( sınava hazırlanma) imkanı da olacak.



MEB tarafından engelli öğretmenler için de ayrıca çalışma yapıldı.



Maksut BALMUK

