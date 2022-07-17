MSB, Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntülerini paylaştı

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.