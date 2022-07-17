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Komisyon, FETÖ'cü yaverlerin iade başvurularını karara bağladı

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Cumhurbaşkanlığı yaverlerinin göreve iadesiyle ilgili nihai kararlar belli oldu. Olağanüstü Hal Komisyonu, darbe gecesi Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit etmeye çalışan başyaver Ali Yazıcı dahil 4 ismin başvurusunu reddetti.

Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Temmuz 2022 14:20
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15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gecesi kimi Cumhurbaşkanı'na suikast timine bilgi sızdırdı, kimi Başbakan'ın yerini tespit etmeye çalıştı, kimi de o gece sıkıyönetim komutanı olarak atandı. Hepsi de yıllarca devletin en üst kademesinin yakınına sinsice yerleştirildi...

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından kamudan ihraç edilen Cumhurbaşkanlığı eski başyaverleri, göreve iade isteğiyle OHAL komisyonuna başvurdu. Komisyon yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde eski askerlerin FETÖ ile irtibatını ve darbe girişimindeki eylemlerini tespit ederek başvurularını reddetti.

Darbe teşebbüsü gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini suikast timine söyleyen eski Kurmay Albay Başyaver Ali Yazıcı da komisyona başvuranlardan. Komisyon, Yazıcı hakkında ret kararı verdi.

Erdoğan'a suikast planladı

Karara göre Yazıcı, 15 Temmuz öncesi darbeye iştirak eden askerler ile toplantılar düzenledi. Kendisine bağlı askerleri darbeci askerlerin emrine verdiğini belirtti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın yerinin tespiti için yaverlere talimat verdi. Suikast timini yönlendirerek suikast suçunun planlama ve organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Komisyon kararında Yazıcı'nın Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı ve darbeye teşebbüs eylemlerine fiilen iştirak ettiği vurgulandı. Eski başyaver Yazıcı, yargılandığı darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Darbe bildirisi hazırladı

Eski Yarbay Mete Semercioğlu, 15 Temmuz'da Kara Yaver olarak görev yapıyordu. FETÖ dahil hiçbir terör örgütüyle irtibatı olmadığını öne sürerek kamu görevine iadesini talep etti.

15 Temmuz'da Semercioğlu'nun Ali Yazıcı tarafından Ankara'daki işleri takip etmesi için görevlendirildiği öğrenildi. Semercioğlu'nun Cumhurbaşkanı ve o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'a suikast için görüşmeler yaparak yerlerini öğrenmeye çalıştığı belirtildi.

Komisyon ayrıca, darbe teşebbüsü gecesi Başyaverlik Binası'na gelip kapıların açılması emrini veren eski yaverin, darbeciler ile birlikte hareket ettiğini tespit etti.

Semercioğlu'nun aynı zamanda TRT 'de okutulan darbe bildirisini hazırlayan ekipte olduğu da iddia ediliyordu.

FETÖ'cü yaver Furkan Özdaban

OHAL Komisyonundan ret kararı alanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk başyaveri olan eski Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban da yer aldı.

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Ret kararında Özdaban'ın Cumhurbaşkanlığı Başyaverliğine seçilmesinde örgüt elebaşının aktif rol oynadığına dair tanık beyanına yer verildi. Eski başyaverin örgütün askeri mahrem hizmetler sınıfı içerisinde görev aldığı da vurgulandı.

Furkan Özdaban'ın Cumhurbaşkanı Başyaveri olduğu tarihten 10 gün sonra FETÖ mensupları tarafından verilen operasyonel GSM hattı kullanmaya başladığı belirtildi. Ve bu hat üzerinden örgütün sözde yöneticileriyle iletişime geçtiği belirtildi.

FETÖ'cü yaver Güneşer

Özdaban silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı. Ve son olarak Abdullah Gül'ün eski başyaveri İsmail Güneşer...

Güneşer 2008-2012 yılları arasında Gül'ün başyaverliğini yaptı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde Düzce-Bolu Sıkıyönetim Komutanı sıfatıyla yer alıyordu.

İsmail Güneşer hakkında verilen ret kararında, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hapis cezası ile cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Güneşer darbe teşebbüsü gecesi Hakkari Şemdinli'de bulunan eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı olarak görev yapıyordu. Bolu'daki komutanları arayarak, sıkıyönetim direktifine uyulmasını ve vali ve belediye başkanlarının görevden alınması talimatını vermişti.

Güneşer'in Şemdinli'den Van'a oradan da Bolu'ya ulaşmaya çalıştığı ancak yapılan engelleme neticesinde görev yerine geri döndüğü anlaşılmıştı.

Komisyon 125 binden fazla başvuruyu inceledi

Tüm başvurucular hakkında gerekçeli karar veren OHAL Komisyonu verdiği ret kararlarında eski askerlerin FETÖ/PDY terör örgütüyle olan bağını detaylı olarak ortaya koydu.

2017 yılında çıkarılan KHK kapsamında çalışmaya başlayan OHAL Komisyonu'nda 70'i hakim, savcı ve müfettiş sıfatıyla raportör olmak üzere 220 personel görev alıyor.

Komisyona şimdiye kadar yapılan başvuru sayısı 127 bini geçti. Başvuruların yüzde 98'inin incelemesi tamamlandı.

Komisyonda alınan kararlar neticesinde başvuru yapan yaklaşık 17 binden fazla kişinin göreve iadesi kabul edilirken, yaklaşık 108 bin başvuru reddedildi. Ayrıca vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı gibi 63 kuruluşun yeniden açılmasına karar verildi.

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