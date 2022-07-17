Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Aliağa'da sökülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Brezilya'dan İzmir Aliağa'ya söküm tesislerine gelecek olan gemi uzun zamandır izin bekliyordu. İzin talebi sonrası kamuoyundaki kaygılar üzerine bir kez yapılması gereken kontroller, bu konuda uluslararası yeterliliği olan uzman isimler tarafından uluslararası kriterlere uygun biçimde tekrar tekrar yapıldı. Basel Sözleşmesi'ne göre gemide tehlikeli herhangi bir durum olmadığı saptandı.

Teknik olarak dünyada sadece Türkiye'de ve Hindistan'da mümkün olan geminin sökümünde işi Türk firma aldığı için Aliağa öne çıktı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü'ne uygun bulunarak AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesi'nde de bulunan gemi, tüm yükümlülükleri yerine getirince (Notifikasyon Formu, geminin survey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas-free işleminin yapıldığına dair belge, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun geminin sökülmek üzere ülkemize getirilmesinde radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazısı gibi) izin vermeme seçeneği ortadan kalkmış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre gemi, mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirilecek ve en ufak bir tehlikeli durum, risk söz konusu olursa gemi tereddütsüz geri gönderilecek. Gemi söküme uygun bulunursa da yine mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle bu konuda uluslararası yetkinliğe sahip uzman isimlerce titizlikle söküm işlemi gerçekleştirilecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, "Herkes müsterih olsun, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermemiz asla söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.