Manisa Soma'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 14,55'te Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak : NTV
Eklenme : 17 Temmuz 2022 15:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 10,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen depremden yaklaşık 1 dakika sonra 3,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız