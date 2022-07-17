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İçişleri Bakanı Soylu, Bolu'daki Karadeniz Bağlantı Yolu'nda denetime katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de araç ve sürücü sayısı artmasına rağmen trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları ve trafik kazalarındaki ölümlerin sürekli düştüğünü belirterek, "Hedefimiz de sıfır ölümlü trafik kazası. Bunu hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Temmuz 2022 17:16
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Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karadeniz Bağlantı Yolu'na gelen Bakan Soylu, helikopterle bölgede inceleme yaptı.

Daha sonra kontrol noktasına geçen Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince 210 bin personelin, vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat edebilmeleri için yollarda olduğunu söyledi.

Görevlerini aksatmadan yerine getiren personele teşekkür eden Soylu, yapılan denetimler, eğitimler ve ortaya konan süreçlerle bugün dünyanın gelişmiş ülkelerindeki trafik standardizasyonun hemen hemen yakalandığını kaydetti.

Son 10 yıldaki bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına değinen Bakan Soylu, "Özellikle hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama 15 iken şu anda günde ortalama 7. 2018 yılında 9-10 günlük bir bayram tatilinde trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148'di, şu anda, şu saate kadar aldığımız rakam 64. Bugün süreç bitecek, inşallah kazayla karşıya kalmayız. Neredeyse yarıdan daha aşağıya, 3'te birlik bölüme yakın ölümlü can kaybıyla karşı karşıya kaldığımız trafik kazaları oldu." diye konuştu.

Soylu, Bolu'dan Anadolu'ya ve İstanbul istikametine geçen araç sayısının önceki bayram tatillerinde 900 bin seviyesindeyken, gece 12 itibarıyla bu rakamın 1,5 milyonu geçtiğine işaret ederek, geçmiş bayram tatillerine oranla yüzde 50'nin üzerinde trafik yoğunluğu artışı olmasına karşın trafik kazalarında ciddi azalmanın olduğunu vurguladı.

- "20 kaza kara noktasında ölümlü kaza olmaması önemli"

Ölümlü trafik kazalarının en çok yaşandığı 4 ilin Antalya, Balıkesir, Hatay ve Ankara olduğuna dikkati çeken Soylu, kentlerde vatandaşları yaya ölümlerine karşı farklı yollarla yoğun şekilde uyardıklarını anlattı.

Yaya ölümlerinin geçmiş bayram tatillerinde iç acıtan bir tablo içerdiğini aktaran Bakan Soylu, "Şu ana kadar 6 yaya ölümü var. Motosiklet kazaları bizim için önemliydi, şu ana kadar da 8 motosiklet kazasından ölen vatandaşımız var. Aslında kritik noktalarımızı belirledik. Türkiye'de kaza kara noktası olarak belirlediğimiz 20 nokta var. Allah'a hamdolsun, şu ana kadar bu 20 noktada ölümlü kaza söz konusu değil. Bu da bizim açımızdan önemli." diye konuştu.

Soylu, 1 Temmuz itibarıyla Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar olan otoyollarda hız sınırının 120'den 130'a, Ankara-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyollarında da sınırın 140 kilometreye çıkarıldığını anımsatarak, bu uygulamanın sonucunu merakla beklediklerini dile getirdi.

Hız limitlerine uyan vatandaşlara teşekkür eden Soylu, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir ölümlü kazamız oldu. Tek kaybımız oldu. Onun dışında 1 Temmuz'dan itibaren böyle bir kazamız da söz konusu değil. Yani hız limitlerinin özellikle standardı yüksek olan yollarda standardına göre artırılması hususunda da şu ana kadar iyi sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan hem kurallara uyan hem de bu kurallara uymayı prensip haline getiren bütün vatandaşlarımıza bütün sürücülerimize tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Gerede'ye yaptıkları helikopterli denetimde yollara park etmiş büyük araçların ciddi tehlike oluşturduğunu gördüklerini aktaran Soylu, bunlara karadan müdahale yapıldığını söyledi.

Tüm birimlerin şu anda Türkiye'nin her noktasında yarın sabaha kadar denetimde olacağını aktaran Soylu, "İnşallah vatandaşlarımızın emniyet içerisinde evlerine vasıl olmalarını sağlarız." dedi.

- "Hedefimiz, sıfır ölümlü trafik kazası"

Soylu, bu bayram tatilinde yapılan denetimlerde otoyollar ve şehirlerarası yollarda yüzde 90'ın üzerinde emniyet kemeri takma alışkanlığının geliştiğine işaret ederek, şehir içi trafikte yüzde 80'ler düzeyinde olan bu oranı hem denetim hem eğitim hem de rehberlikle artıracaklarını kaydetti.

Otobüslerdeki emniyet kemeri kullanımına ilişkin de ciddi tedbirlerin uygulandığını anlatan Bakan Soylu, "Otobüste yolcularımızın emniyet kemeri taktığını büyük memnuniyetle müşahede ettik. Buna devam etmeleri gerekir. Yani kurallara uymaları gerekir. İnşallah bu yapılan emekler boşa gitmez, heba olmaz. Bizden sonraki nesiller de trafik kurallarına uyar." şeklinde konuştu.

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Gelinen noktada trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüz binde 9,6'dan 5,8'e gerilediği bilgisini paylaşan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu, bizim için Avrupa standartlarına yaklaşmadır, önemli bir şeydir. Biraz önce 2018'deki trafik kazalarındaki ölümleri söyledim. O zaman toplam 23 milyon araç vardı. Şimdi 25,5 milyon araç var. O zaman 29 milyon sürücü vardı. Şimdi 33,5 milyon sürücü var. Yani hem araçlar hem de sürücüler artmasına rağmen Türkiye'de trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları ve trafik kazalarındaki ölümler sürekli düşmektedir. Bu hep birlikte yapılabilecek bir süreçtir. 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganı, bizim sloganımızdır. Hedefimiz de sıfır ölümlü trafik kazası. Bunu hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum."

Bakan Soylu, yıllardır bayram tatillerinde yollarda gerekli konularda çalıştıklarını belirterek, "Belki birilerinin kulaklarına pelesenk olur, şov yapmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ve işimizin sonucunda da Allah'ın izniyle sonucu alıyoruz. Bu işler konuşmakla olmaz, bu işler çalışmakla, gayretle ve bayram seyran dinlemeden çalışmakla olur." dedi.

Açıklamanın ardından kontrol noktasında durdurulan araçların yanına giden Soylu, sürücü ve yolcularla sohbet etti, onlara çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakan Soylu'ya denetimlerinde, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ve güvenlik güçleri de eşlik etti.

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