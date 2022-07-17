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Derya Yanık: Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sandıkta milletimizin yeniden bize bu görevi tevdi etmesiyle beraber inşallah Türkiye'nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Temmuz 2022 21:48
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Derya Yanık: Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil

Yanık, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde partisinin İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2013'te Gezi olayları, ardından 15 Temmuz sürecinde maddi, manevi zarara uğratıldığını söyledi.

Gezi olayları ve 15 Temmuz'un arkasında içerideki ve dışarıdaki muhalefetin Türkiye'ye ekonomik operasyon yaptığını ifade eden Yanık, "Adamlar diyor ki 'operasyon yaptık', bizimkiler 'hayır yapmamışsınızdır olmaz' diyor. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton birkaç gün önce 'Birtakım yerlerde darbe planladık' dedi. Fiilin sahibi itiraf ediyor. Muhalefet diyor ki 'Yok yok yapmamışsınızdır.' Niye? Çünkü içerideki başarıyı gölgelemek için birtakım vesayet sistemlerine hala ihtiyaçları var." diye konuştu.

Yanık, 2023 seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Halkın iradesine ipotek koymak isteyenlere izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Arkadaşlar 2023, sözün özü; bu vesayet sisteminin, bu vesayet düzeninin Allah'ın izniyle sonsuza kadar yok edilmesi sürecidir. 2023 bizim için de onlar için de bunun için önemli. Çünkü vesayet düzenini yeniden getirmeye çalışıyorlar. Çünkü halkın her seferinde kendi iradesine ipotek koymaya çalışanlara karşı sandıkta verdiği cevabı durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermememiz lazım." dedi.

- "21 yıldır AK Parti teşkilatının içerisindeyim"

Yanık, teşkilatçılığın zor olduğunu ve 21 yıldır AK Parti teşkilatının içerisinde olduğunu dile getirdi.

Teşkilatlarda verilen emeğin, çalışmanın, gayretin ne demek olduğunu iyi bildiğini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Mahalle mahalle gezmeyi, sandık başında beklemeyi, sabahlara kadar oy saymayı, vatandaşa gidip tek tek şu şurada konuştuklarımızı tek tek anlatıp onu ikna etmenin zorluğunu gayet iyi bilirim. Hiç kolay bir süreç değil. Çünkü bizim hiçbir sürecimiz kolay olmadı. Deminden beri konuşuyoruz yani ilk seçimden bugüne kadar yaşadığımız süreci şöyle bir gözünüzün önüne getirin.

Artı genel olarak vesayet sisteminin sürekli tepemizde, 'Siz buna layık değilsiniz. Siz hak edemezsiniz. Siz asla yönetemezsiniz. Siz kimsiniz de yönetmeye talip oluyorsunuz' dediği bir ortamda biz onlara rağmen ülkeyi düze çıkarıyoruz, geliri artırıyoruz. Yollar, köprüler, sanayi yatırımları, yerli araçlar, İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz. Bakın biz yabancı ülkelerden aldığımız insansız hava araçlarını kontrol edemediğimiz için kendi toprakları bombalanmış bir ülkeyiz. Bunlar unutulmadı."

- "Savunma denklemini değiştirmiş bir Türkiye"

Yanık, Türkiye'nin bölgesinde önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin savunma denklemini değiştirmiş bir ülke olduğuna işaret eden Yanık, "Bugün sadece Türkiye içerisindeki terörle mücadele değil bölgesel anlamda da denklemin değiştiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. İHA'larıyla, SİHA'larıyla, savunma sanayisiyle bölgesel anlamda da savunma denklemini değiştirmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bize bu Türkiye'yi layık görmeyenlerle kavgamız devam edecek. 2023 seçimleri bu kavganın şah noktasıdır arkadaşlar. Sandıkta milletimizin yeniden bize bu görevi tevdi etmesiyle beraber inşallah Türkiye'nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar." diye konuştu.

-"Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'ün öneminden 10 sene önce bahsetmeye başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Biz bütün tarih projeksiyonumuzu, bütün gelecek projeksiyonumuzu geriden aldığımız, tarihimizden aldığımız hızla oluşturuyoruz. Oradan aldığımız motivasyonla, oradan aldığımız cesaretle, oradan aldığımız tarih şuuruyla, kültür şuuruyla, inanç şuuruyla milli birlik ve beraberlik şuuruyla oluşturuyoruz. Dolayısıyla bizim sadece hedefimiz seçim kazanmak değil. Ben hep onu söylüyorum, yine söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'ü de sayarsanız 28 yıldır iktidarda. 28 yıldır aralıksız seçim kazanan birisi var karşımızda.

Mesele Tayyip Erdoğan seçimi değil arkadaşlar, mesele Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı yapmak meselesi değil, mesele Türkiye'nin geleceğinin anahtarını Türkiye'nin eline teslim etmek. Mesele bir seçim daha sonra Türkiye'nin vesayet sisteminden, vesayet odaklarının etkisinden, siyaset mühendisliğinden sonsuza kadar kurtulması mücadelesini vermek. Mesele Türkiye'nin geleceğini kurmak meselesi. Mesele çocuklarımızın geleceğini kurmak meselesi. Mesele bizim insanımızın, dünyanın her yerinde başı dik, onurlu, alnı ak bir biçimde gezmeye devam etmesi meselesi."

Programa AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, il teşkilatı ve partililer katıldı.

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