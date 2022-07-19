Yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi verilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 01.07.2022 tarih ve 53183014 sayılı yazılarıyla Halk Eğitimi Merkezlerinde yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş bildirdi.

İşte o görüş yazısı;

MEB görüş yazısında; yaz tatilinde açılan kurslarda görev alan öğretmenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verileceğine ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasında; "b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

...

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,

ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre yaz tatilinde kurumlarımızda açılan kurslarda görev alan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine haftada 44 saate kadar diğer öğretmenlere ise haftada 30 saate kadar ders görevi verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca yaz tatilinde kurumlarımızda açılan kurslarda görev alan öğretmenlerin ders görevleri aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Ahmet KANDEMİR