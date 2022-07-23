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Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların mağduriyetine yol açmış özellikle de 2010 yılında getirilen zorunlu hizmet affı nedeniyle zorunlu hizmetten muaf olanların büyük mağduriyeti söz konusu olmasına rağmen Danıştay İDDk, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Temmuz 2022 00:05
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Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Milli Eğitim Bakanlığı, 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki düzenlemeyle zorunlu hizmet için ek puan düzenlemesi getirilmiştir.

Düzenlemenin 40. maddesi (6) fıkrasında;

"(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir."

Düzenlemeye göre zorunlu hizmet ek puandan yararlanabilmek için;

1- Zorunlu hizmet yükümlüsü olmak,

2- Zorunlu hizmeti tamamlamak üzere zorunlu hizmete tabi okullara/kurumlara (4,5,6. Hizmet alanına tabi kurumlara) atanmış olmak,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu şartları taşıyanlara zorunlu hizmet bittikten sonraki sürelerdeki görevlere ek puan verilmekteydi.

Bu durum aynı okulda düzenleme öncesi zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların mağduriyetine yol açmış özellikle de 2010 yılında getirilen zorunlu hizmet affı nedeniyle zorunlu hizmetten muaf olanların büyük mağduriyeti söz konusu olmuştur. Aynı okulda çalışan iki öğretmenden mesleğe 2010 sonrası 6-7 yıl önce başlayan öğretmen yıllık 30+30=60 puana kadar puan alabilirken 2010 öncesi 20-30 yıldır bu kurumda görev yapmakta olan öğretmen sadece 30 puan almıştır. Ayrıca 6-7 yıllık öğretmenlerden ek puan almakta olanlar yer değiştirdiklerinde yine zorunlu hizmete tabi kurumlara gitseler de ek puanlarının kesilmesi söz konusu olmuştur.

Biz bu sorunu Maksut BALMUK'un "Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?" başlıklı araştırmasıyla "Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır." çağrısında bulunmuştuk.

Yukarıdaki "Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?" haberimizde yer verdiğimiz üzere bu sorun idari mahkemelere yansımış bir çok idari mahkemesi olumlu karar vermesine rağmen Danıştay İDDK en son kararı vermiştir ve Milli Eğitim Bakanlığı 26.05.2022 tarih ve 50435630 sayı9lı yazılarıyla Danıştay kararlarını ve İDDK kararını tüm ilgili birimlere iletmiştir.

İşte o yazı;

MEB, tüm birimlere ilettiği yazıda;

"17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan "zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ..." ibaresinin iptali, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalışılan sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebi ile açılan davada Danıştay İkinci Dairesince verilen 03/06/2021 tarih ve E:2016/2783, K:2021/1915 sayılı davanın reddine dair kararın temyizen incelenerek bozulması talebinde bulunulmuş; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 19/01/2022 tarihli ve E:2021/3013, K: 2022/25 sayılı kararı ile davacının temyiz isteminin reddine, düzenleyici işlemin iptali istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Danıştay İkinci Dairesinin 03/06/2021 tarih ve E:2016/2783,K:2021/1915 sayılı kararının onanmasına kesin olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesinin 03/06/2021 tarih ve E:2016/2783, K:2021/1915 sayılı kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 19/01/2022 tarihli ve E:2021/3013, K: 2022/25 sayılı kararı yazımız ekinde sunulmuştur." açıklamasında bulunmuştur.

İşte yazı eki Danıştay kararları;

Danıştay İkinci Dairesinin 03/06/2021 tarih ve E:2016/2783, K:2021/1915 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 19/01/2022 tarihli ve E:2021/3013, K: 2022/25 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların mağduriyetine yol açmış özellikle de 2010 yılında getirilen zorunlu hizmet affı nedeniyle zorunlu hizmetten muaf olanların büyük mağduriyeti söz konusu olmasına rağmen Danıştay İDDk, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti.
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