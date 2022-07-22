Evde eğitim veya evde destek eğitim hizmetinden hangi öğrenciler faydalanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 06.07.2022 tarih ve 53454938 sayılı yazılarıyla evde destek eğitim hizmeti alması gereken öğrencilerin alacakları sağlık raporları hakkında açıkla yaptı.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kuramlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu'nda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılan başvurular değerlendirilerek ihtiyacı olan özel gereksinimli öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Ancak sağlığı açısından evde eğitim veya evde destek eğitim hizmeti alması gereken öğrencilerin velilerinden/bireylerden Bakanlığımıza "En az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" temininde hastanelerde belirtilen şartları taşıyan kurulların uzman tabip eksikliğinden dolayı oluşturulamaması nedeni ile rapor düzenlenemediği, bu nedenle ihtiyacı olduğu halde öğrencilerin/bireylerin evde eğitim veya evde destek eğitim hizmetlerinden yararlanamadıkları yönünde bilgi ve başvurular ulaşmaktadır.

Belirtilen nedenle evde eğitim veya evde destek eğitim hizmetine ihtiyacı olduğu halde bu eğitimden yararlanamayan öğrencilerin/bireylerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için, üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun ilgili sağlık kuramlarının şartları nedeniyle temin edilememesi durumunda; öğrencinin/bireyin yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili biri alan uzmanı tabip olmak üzere ilgi Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı" ibaresinin bulunduğu "Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu"nun temin edilmesi halinde evde eğitim hizmeti ve evde destek eğitimi hizmeti kararı verilebilmesi için değerlendirmeye alınmasının ve bu doğrultuda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR