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18 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları

18 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 00:02
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18 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panele katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayımlayacak.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ile Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alan Medipol Başakşehir ile Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

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