Ünlülerin katıldığı düğünde yangın çıktı, hastaneye kaldırıldılar!

Şanlıurfa'da ünlü sanatçı ve mankenlerin de katıldığı düğünün bulunduğu otelde yangın çıktı. Yangında Tuba Özay dumandan etkilenmezken Sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da aralarında bulunduğu 23 kişi hastanelik oldu. Yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 yıldızlı bir otelde yaşandı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM BULUNUYORDU



İddiaya göre ünlü manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da katıldığı bir düğün sırasında otelin ikinci katındaki boş bir odada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenenler ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünlü manken Tuba Özay dumandan etkilenmezken sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un dumandan etkilendikleri belirtildi. Yangında dumandan etkilenen 23 kişi tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.