Google'dan 15 Temmuz hazımsızlığı

Hain darbe girişimi ile ilgili 6 bilgisayar mühendisinin tamamen o geceden ilham alarak hazırladığı profesyonel oyun, Google engeline takıldı. Oyun 2'si rejim bölgesi, 2'si muhaliflerin kontrol ettiği alanda ve diğer ikisi ise Türkiye ve Ürdün'de yaşayan 6 mühendisin 7 aylık çalışması ile ortaya çıktı. Oyun fikri FETÖ ihanetine karşı farklı meydanlarda direnişe destek veren Halepli Bilgisayar Mühendisi Muhammed Abuş tarafından ortaya atıldı.

Gazetemize konuşan Abuş, senaryo ve teknik altyapı itibarıyla dünyanın en iyi oyunları ile eş değer projeye ulaşımın, Google tarafından engellendiğini söyledi.

SKANDAL ŞARTLAR



Ay yıldızlı Türk bayrağı eşliğinde açılan ve 5 aşamadan oluşan "Başarısız Darbe-15 Temmuz" adlı oyunun, tamamen darbe gecesi yaşanan hadiselere bağlı kalınarak kurgulandığını aktaran Muhammed Abuş, oyunun arka planı ve Google hazımsızlığını şöyle anlattı: Olay döngüsü TBMM'nin bombalanması ile başlıyor. Sonrasında Ankara, İstanbul ve tüm illerde verilen mücadele canlandırılıyor. Son aşama olan 5 kısım ise olayın zafer kısmına ayrıldı. Toplam 10 bin doları aşan projeyi Türkçe olarak Google'a yükledik ve oyun kullanıcılarla buluştu. İlgi hiç de fena değildi. Ancak daha en başta Google yönetimi sorunlar çıkarmaya başladı. Önce salaları ve halkın getirdiği tekbirlerin kaldırılmasını istediler. Mecburen kaldırdık. Bununla yetinmeyerek Türk bayrağının da görünmemesini şart koştular. Sonra da Erdoğan'ın olduğu karelerin ve TBMM ile Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananların silinmesini istediler.

GOOGLE PLAY'DEN KALKTI



Biz bu şartları kabul etmedik. Çünkü bizim amacımız bu oyunun tarihe geçmesini ve yeni nesillere aktarılmasını istiyorduk. Google ise olayların nerede geçtiğinin belli olmasını istemiyordu. Talepleri reddedilince sürüm Google Play'den kaldırıldı. Geliri 15 Temmuz şehit ve gazilerine gidecek olan oyuna ulaşımın engellenmesine çok üzüldük. Ciddi bir emek var o projede ancak daha da önemlisi bir milletin canı kanı ile ödediği bedel var. Bu kadar kolay olmamalıydı, Türk halkının destanına saygı duymalarını bekledik.

YILMAZ BİLGEN