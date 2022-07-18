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4 milyon haneye 15 milyarlık destek: Hesaplara yatırılacak

Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Elektrikten, doğalgaza, eğitim desteğinden doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Temmuz 2022 07:52
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4 milyon haneye 15 milyarlık destek: Hesaplara yatırılacak

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahı paylaşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyarlık 'Türkiye Aile Destek' projesi kapsamında hak sahiplerine ödemeler önümüzdeki günlerde yatırılacak.

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550-600 lira arasında destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak.

27 HAZİRAN'DA BAŞLADI

Hükümet 2021'de 97.8 milyarlık sosyal yardım yaptı. Halihazırda bakanlık olarak evinde engelli ve yaşlısı olan ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyordu. Yeni sosyal yardım paketi ile yaşlı ve engellisi olmayan fakat ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği verilecek.

Evde bakım yardımı alan aileler de destekten faydalanamıyordu bu paket ile destek sağlanmış olacak. Dört gözle beklenen destek programına başvurular e devlet üzerinden 27 Haziran'da başladı. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

1 MİLYON ÇOCUĞA DESTEK

1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının anaokulu eğitiminden yararlanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde destek sağlanacak. Ailelerin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Çocuklara eğitim desteğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlayacak.

EVDE BAKIM YARDIMI ALANLARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Aile destek programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyoekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. 2021'de 97.8 milyar TL sosyal destek verildi. Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden Evde Bakım Yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu. Artık Evde Bakım Yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek.

FATMA GÖKSU

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