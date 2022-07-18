Benzine indirim geliyor...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 18 Temmuz 2022 08:38
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.
Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 23,66 satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız