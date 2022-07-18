Benzine indirim geliyor...

Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurlar da ek gösterge değişikliğinden yararlanırlar. Ancak, yüksek olan 3600 ek göstergeden yararlanabilmek için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında yapılması gerekmektedir.