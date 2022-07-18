Eren Abluka-22 operasyonunda bir asker şehit oldu
Eren Abluka-22 operasyonunda bir asker şehit oldu
Siyasiler yazı tam kadro sahada geçirecek
Siyasiler yazı tam kadro sahada geçirecek
Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Benzine indirim geliyor...
Benzine indirim geliyor...
Kapısına gelenleri kargocu zannediyordu! Vergi rekortmenine milyonluk tuzak
Kapısına gelenleri kargocu zannediyordu! Vergi rekortmenine milyonluk tuzak
4 milyon haneye 15 milyarlık destek: Hesaplara yatırılacak
4 milyon haneye 15 milyarlık destek: Hesaplara yatırılacak
2 Kurum toplamda 274 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 274 personel almak için ilana çıktı
Kabine toplanıyor: Gündem KYK faizleri ve vaka artışları
Kabine toplanıyor: Gündem KYK faizleri ve vaka artışları
Derya Yanık: Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil
Derya Yanık: Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil
Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması
Manisa Soma'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Manisa Soma'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Bakan Bozdağ'dan 'haksız tahrik indirimi' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'haksız tahrik indirimi' açıklaması
Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Aliağa'da sökülecek
Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Aliağa'da sökülecek
Komisyon, FETÖ'cü yaverlerin iade başvurularını karara bağladı
Komisyon, FETÖ'cü yaverlerin iade başvurularını karara bağladı
Belediye başkanı İstanbul'daki o araziler için uyardı: Paranızı çöpe atmayın
Belediye başkanı İstanbul'daki o araziler için uyardı: Paranızı çöpe atmayın
Bakan Nebati'den 'eğitim, sağlık ve sosyal harcamalar' açıklaması
Bakan Nebati'den 'eğitim, sağlık ve sosyal harcamalar' açıklaması
CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama
CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama
İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü üst düzey yönetici çıktı
İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü üst düzey yönetici çıktı
ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım
ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım
Dünyada eşi benzeri yok: 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor
Dünyada eşi benzeri yok: 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor
TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak
TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak
Bakan Koca'dan doktorlara: Yılgın olmayın, yanımızda olun
Bakan Koca'dan doktorlara: Yılgın olmayın, yanımızda olun
Gözler kabine toplantısında: KYK borcu faizleri silinecek mi?
Gözler kabine toplantısında: KYK borcu faizleri silinecek mi?
Ünlü eğitim kurumunda muhasebeci vurgunu
Ünlü eğitim kurumunda muhasebeci vurgunu
Avrupa'da enerji krizi! Karneyle 'gaz' verilmesi tartışılıyor
Avrupa'da enerji krizi! Karneyle 'gaz' verilmesi tartışılıyor
AK Parti'den İstanbul çıkarması! 100 gün boyunca nabız tutulacak
AK Parti'den İstanbul çıkarması! 100 gün boyunca nabız tutulacak
Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz!
Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz!
Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı
Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Türkiye'den İngiltere'ye 'sığınmacı' yanıtı
Türkiye'den İngiltere'ye 'sığınmacı' yanıtı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Siyasiler yazı tam kadro sahada geçirecek

Siyasi partiler, bayram tatilinin bitmesiyle birlikte sahaya inmeye başlıyor. AK Parti 81 ilde 85 milyon vatandaşın gönlünü kazanmak ve 23 milyon üye hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor. CHP, her hafta grup toplantılarını başka bir ilde yapma kararı alırken, İyi Parti lideri Akşener, 81 il ziyaretinin ikinci turuna hazırlanıyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 18 Temmuz 2022 09:40
Yazdır
Siyasiler yazı tam kadro sahada geçirecek

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte siyasiler sahaya iniyor. Bir yıldan az zaman kalan seçimler için bu yaz liderler ve kurmayları tam kadro sahada olacaklar. Mitingler, açılışlar, salon toplantıları, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve çiftçi ziyaretleriyle vatandaşla bir araya gelecek olan siyasi partileri yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor. Meclisin kapalı olması nedeniyle milletvekilleri çalışmalarını seçim bölgelerine kaydıracak.

AK Parti'de hedef 23 milyon üye

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında 23 milyon üye talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz mevsiminin en verimli şekilde değerlendirilmesini, 81 ilde 85 milyon vatandaşın her birine ulaşarak her vatandaşın gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar teşkilatlardan sahada olmalarını istedi. Meclisin kapanmasıyla birlikte seçim bölgelerine dağılan AK Parti milletvekillerinin gündeminde ekonomi olacak. Enfl asyonla mücadele, asgari ücret, emekli ve çalışanların maaşlarındaki artışlar ve Meclisin açılmasıyla birlikte EYT'liler, sözleşmeli personelin kadroya alınması başta olmak üzere yapılacak yeni iyileştirmeleri vatandaşa anlatacaklar.

CHP her hafta bir ilde toplanacak

CHP, salı günleri Meclis'te yaptığı grup toplantılarını yaz aylarında farklı illere taşıyacak. Ağustos ayında başlayacak ve ekim ayına kadar her hafta salı günü 13.30'da bir ilde yapılacak olan grup toplantılarının 2 Ağustos'ta Ağrı'dan başlaması bekleniyor. CHP yaz aylarında oy oranının düşük olduğu illere yoğunlaşacak. CHP'nin Ekonomi, Esnaf, Doğu, Karadeniz ve İç Anadolu Masaları da sahada olacak. Milletin Sesi mitingleri de yaz aylarında devam edecek. 24 Temmuz'da Balıkesir mitingi yapılacak. Bu mitinglerde toplumun çeşitli kesimlerinden vatandaşlar kürsüye çıkarak sorunlarını anlatacak. 3 Temmuz'da 5. Olağan Kongresi'ni yaparak Eş Genel Başkanlıklara Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı yeniden seçen HDP de, yeni parti yönetiminin belirlenmesiyle birlikte sahaya inecek.

İYİ Parti, Deva ve Gelecek.

Ocak 2020 tarihinde başladığı Türkiye turu kapsamında 81 il ziyaretini tamamlayan ve ikinci turuna başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaz aylarında yine il il, ilçe ilçe dolaşarak sahada olacak. Aylardır devam eden temposunu düşürmeden yaz aylarında vatandaşla buluşmayı sürdürecek olan Akşener'in bayram sonrası Karadeniz'e gitmesi planlanıyor.

İl mitingini Gaziantep, ikinci mitingini Düzce'de yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaz aylarında miting yaptığı il sayısının 8'e ulaşması bekleniyor. Babacan'ın da bayram sonrası Karadeniz programı bulunuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da il ziyaretlerini yaz aylarında da sürdürecek, kurmaylarıyla birlikte saha çalışmalarını hızlandıracak.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Google'dan 15 Temmuz hazımsızlığı
Google'dan 15 Temmuz hazımsızlığı
Kabine toplanıyor: Gündem KYK faizleri ve vaka artışları
Kabine toplanıyor: Gündem KYK faizleri ve vaka artışları
Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, baba ve 3 oğlu tarafından darp edildi
Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, baba ve 3 oğlu tarafından darp edildi
18 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
18 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
Derya Yanık: Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil
Derya Yanık: Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kasapoğlu Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kasapoğlu Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu

Bu Habere Tepkiniz

2022 YKS sınav sonuçları açıklandı

2022 YKS sınav sonuçları açıklandı

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurlar da ek gösterge değişikliğinden yararlanırlar. Ancak, yüksek olan 3600 ek göstergeden yararlanabilmek için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında yapılması gerekmektedir.
Günde 10 dakika ayırarak 300 dolar kazanın

Günde 10 dakika ayırarak 300 dolar kazanın

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimi bu gece başlıyor

Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimi bu gece başlıyor

Uzman öğretmenlik için 180, başöğretmenlik için 240 saat olarak verilecek seminerler 18 Temmuz 2022 pazartesi 00:01'de başlayacak.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Hükümetin geniş halk kesimlerini ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik yol haritasında sıra sözleşmeli personele geliyor. Kamuda çalışan sözleşmelilerin, 3 yıl çalışmanın ardından 1 yıl içinde kadroya alınması formülü üzerinde duruluyor. Yıl bitmeden EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündemde olan KYK faizleri hakkında 'Gençlerimizi faize kurban etmeyiz' açıklamasında bulundu
Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Cumhurbaşkanlığı tarafından üniversitelere tahsis edilen 4-b sözleşmeli kadrolarda merkezi alım sistemi uygulanmadığı için büyük bir koordinasyonsuzluk yaşanıyor!
Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!
Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
MasterChef Türkiye 13.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 13.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 13.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 18 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ağustos 2022
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

18 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.