ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'de iptal edilen soru yok

Aygün, 18-19 Haziran'da üç oturumda gerçekleştirilen ve ilan edilen takvimden 2 gün önce bugün sabah saatlerinde açıklanan 2022-YKS sonuçlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

2022-YKS'nin en yüksek katılımlı sınav olduğunu belirten Aygün, "Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287 aday sınava katıldı, 226 bin 31 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678 aday sınava katıldı, 203 bin 788 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 168 bin 418 adaydan da 132 bin 485 aday sınava katıldı, 35 bin 933 aday sınava girmedi." diye konuştu.

Aygün, TYT'ye başvuran adayların yüzde 93'ü, AYT'ye başvuran adayların yüzde 90'ı ve YDT'ye başvuran adayların yüzde 78'inin oturumlara katıldığını belirtti.

TYT'ye giren kadın ve erkek aday sayısının hemen hemen aynı iken AYT'ye giren adayların yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47 sinin erkek olduğunu aktaran Aygün, YDT'ye katılan adayların ise yüzde 60'ının kadın, yüzde 40'nın erkek olduğunu ifade etti.

- Kocaeli'den TYT birincisi aday, aynı zamanda YDT İngilizce birincisi oldu

Halis Aygün, 2022-YKS'de TYT birincisinin Kocaeli, AYT sayısal birincisinin Kayseri, eşit ağırlık birincisinin İzmir, sözel birincisinin Kayseri ve YDT Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça birincilerinin İstanbul, YDT İngilizce birincisinin ise Kocaeli ilinden olduğunu hatırlatarak, "Kocaeli'den TYT birincisi olan aday, aynı zamanda YDT İngilizce birincisi oldu." dedi.

- YKS soru dağılımları

ÖSYM Başkanı Aygün, 2022-YKS soru dağılımları hakkında şu bilgileri verdi:

"Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru olmak üzere toplamda 160 soru için adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise her bir dil için 80 soru soruldu ve adaylara 120 dakika süre verildi. 2022-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı."

- YKS testlerinin ortalamaları

Aygün, bu yılki YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022-TYT'de doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 17,7, sosyal bilimler (20 soru) testinde 7,9, temel matematik (40 soru) testinde 6,9 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,2'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 7,2, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2, kimya (13 soru) alt testinde 1,5 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2 olmuştur.

AYT Türk Dili ve edebiyatı-sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,6, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,9, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,9, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 3,6, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 2,1, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,4 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 36,1, Arapça testinde 35,5, Fransızca testinde 38,7, İngilizce testinde 39,1, Rusça testinde 41,4 olmuştur."

- TYT Türkçe ve sosyal bilgiler alt testlerinde kadın adayların cevap ortalaması erkeklerden yüksek

Aygün ayrıca, adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin de açıklama yaptı.

TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler alt testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu bildiren Aygün, "Fen bilimleri alt testinde kadın ve erkek adayların ortalamaları eşit, matematik testinde ise erkek adaylar daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahiptir. AYT'deki 11 alt testten 7'sinde erkek adayların ortalaması, 4'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde kadın adayların, Arapça ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapacakları 2022-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.