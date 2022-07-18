Adliyeye pompalı tüfekle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı
İzmir'de adliyenin önüne pompalı tüfekle gelen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşinin çocuklarını göstermediği için intihar girişiminde bulunacağını söylediği öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 11:26
Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi'nin önüne gelen M.Ö (42), pompalı tüfekle içeriye girmek istedi.
Polis ekipleri, M.Ö'yü yakaladı.
M.Ö, ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan M.Ö'nün olaydan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini, adliyenin önüne gidip intihar girişiminde bulunacağını söylediği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız