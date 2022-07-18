Dolar yükselişini sürüyor: 17,50 TL'yi gördü

Piyasalarda gözler merkez bankası faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Fed öncesinde bu hafta TCMB'nin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Çin Merkez Bankası (PBOC) ve Rusya Merkez Bankası (CBR) faiz kararlarını açıklayacak. Perşembe günü TCMB'nin hemen ardından faiz kararını açıklayacak olan ECB, haftaya damga vurmaya aday.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla 27 Temmuz'daki toplantıda 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıflaması dolar endeksini baskılıyor.

Analistler, Fed'in temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin piyasa beklentilerinin güçlenmesiyle doların diğer para birimleri karşısında gerilediğini ancak, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 107,4 seviyesinde bulunuyor.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 107,1'in destek, 108,5'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Dolar/TL'de yükseliş eğilimi sürüyor



Yurt içinde ise TCMB'nin perşembe günkü toplantısında faizi yüzde 14'te sabit tutması bekleniyor. PPK metninde de önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Dolar karşısında Nisan başından bu yana yüzde 15, yılbaşından beri ise yüzde 24 değer kaybeden TL, yeni haftaya da zayıf başladı. Dolar/TL yüzde 0.5 primle 17.50 seviyelerine yakın seyrediyor.

Bu arada "Türkiye'ye bu hafta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Rusya'dan 55 milyar dolar yeni dış kaynak geleceği"ne yönelik basında çıkan haberler de takip ediliyor. Haberlerin kurda pozitif bir etkisi bulunmuyor.

Öte yandan bugün açıklanan bütçe verilerine göre; kur korumalı mevduatta tasarruf sahiplerine merkezi bütçeden ödenen kur farkı Haziran ayı itibariyle 37,2 milyar TL'ye yükselmiş durumda.

Euro/Dolar paritesi ise bugün 1.01'in üzerine çıkarken, Euro/TL 17.75 seviyelerini test etti.