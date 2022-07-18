Uzman ve Baş Öğretmenlik eğitimleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre yapılan duyuru doğrultusunda resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları, 7 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.



Bu sonuçlara göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 531 bin 885'i uzman öğretmenlik, 70 bin 437'si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 kişi, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.



Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 10 bin 171'inin uzman öğretmenlik; 308'inin başöğretmenlik olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin başvurusu kabul edildi.



MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1.479'u uzman öğretmenlik; 165'i de başöğretmenlik olmak üzere toplam 1.644 öğretmenin başvurusu kabul edildi. Böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.



Eğitimler bugün başladı



Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu bilgileri paylaştı: "Uzman öğretmenlik eğitim programı, 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz'da başlayıp 19 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bu vesileyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecinin eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle eğitimlere katılacak tüm öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum."



Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.



Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.



Adaylar eğitimlerin tamamını izlemeleri gerekiyor



Öte yandan adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz olarak izlemeleri gerekiyor. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon video başlatıldığında turuncu, tamamlandığında ise yeşil renge dönüşüyor. Tüm videolar izlendiğinde (yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacak. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların %100 izlenme zorunluluğu bulunuyor. Eğitimin tamamlanmış olup olmadığı ÖBA platformunda eğitimin "Eğitim Detayları" kısmından kontrol edilmesi gerekiyor.



İçerikler ÖBA'da paylaşıldı



Video eğitimlerinin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler de ayrıca ÖBA'da paylaşıldı. Eğitim başlatıldığında veya "eğitime devam et" seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan "Eğitim Hakkında" kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer alıyor ancak sadece yazılı içeriğin okunmasıyla "eğitimi tamamlama şartı" yerine getirilmiş sayılmıyor.



Sınav, eğitim programı konularından yapılacağından adaylar sınavda yazılı doküman içeriğinden sorumlu olacak. İşitme engelli öğretmenler için, eğitimde kullanılacak videolara işaret dili eklendi. Görme engelli öğretmenler için yazılı dokümanlara da erişebilirlik çalışması yapıldı.

