Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu. Kuraya seribaşı olarak katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.