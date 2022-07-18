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MEB ile ASO meslek liselerinin geliştirilmesi için iş birliğine imza attı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Akademik olarak başarılı öğrencileri meslek liseleriyle buluşturmaya başladık. Meslek liseleri üretim yapmaya başladı. Bizim amacımız üretim değil, eğitim, mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda uygulamalı üretimle eğitimi teşvik etmek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 14:47
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MEB ile ASO meslek liselerinin geliştirilmesi için iş birliğine imza attı

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Arasında Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" Töreni, ASO'nun konferans salonunda yapıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde çocukların eğitime kolay şekilde erişebildikleri bir dönemin yaşandığını söyledi.

Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimine son derece önem verdiklerini belirterek, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun son 20 yılın eğitim yatırımlarını taçlandırdığını ifade etti.

Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı. Kanun çıktı, yönetmelik, yönergeler çıktı. Uzman öğretmenler için 180 saatlik, başöğretmenlerle ilgili 240 saatlik eğitimler Öğretmen Bilişim Ağı içerisinde veriliyor. Bunlar devasa büyük işler. Erişim ile ilgili sıkıntı olmaması lazım. Yaklaşık 600 binin üzerinde öğretmenimiz eğitime başladı." diye konuştu.

Eğitim sisteminde öğretmenlerin yüzde 60'ının bu sürece dahil olduğunu söyleyen Özer, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavında öğretmenlerin başarılı oldukları takdirde hem ciddi bir eğitimden geçmiş olacaklarını hem de özlük haklarında önemli bir iyileşme sağlayacaklarını kaydetti.

- "Mesleki eğitim, 28 Şubat'ın getirmiş olduğu travmalardan kurtuldu"

Bakanlık olarak mesleki eğitim, okul öncesi eğitime erişim ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sürekli desteklenmesi olmak üzere üç konuya öncelik verdiklerini anlatan Özer, okullaşma oranlarıyla ilgili hedeflerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için sektörün tüm temsilcileriyle iş birliği yaptığını, sanayicinin deneyimini, birikimini, müktesebatını meslek liselerine aktarmasını istedikleri vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstediğimiz şey, süreci birlikte yönetip insan kaynağını birlikte yetiştirebilmemiz. İşte bunun neticelerini gördük. İlk adımlarını Savunma Sanayii Başkanlığımızla yaptık. ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Düşünün, artık ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler geliyor. Ankara Fen Lisesi'ne yerleşen öğrencinin puanından daha yüksek puanı olan öğrenci, meslek lisesine gidiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bunun örnekleri çoğaltılabilir. Artık başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih etmeye başladı. Yani suyun akışını yatağından değiştirdiği 28 Şubat sürecini biz tersine döndürmüş olduk. Akademik olarak başarılı öğrencileri de meslek liseleriyle buluşturmaya başladık. Meslek liseleri üretim yapmaya başladı. Bizim amacımız üretim değil, eğitim, mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda uygulamalı üretimle eğitimi teşvik etmek. Eğer her alanda biz üretim isteseydik, mesleki eğitim merkezlerindeki üretimi iptal etmezdik."

Kovid-19 salgını sürecinin, beşeri sermayenin tek başına önemli olmadığını, üretim yapılmadığı takdirde paranın satın alamayacağı şeyler olduğunu gösterdiğini dile getiren Özer, "Artık mesleki eğitim 28 Şubat'ın getirmiş olduğu travmalardan kurtuldu, emin adımlarla öz güveni yerinde, geleceğe doğru yürümeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Bakan Özer ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından imzalandı.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve sektör temsilcileri katıldı.

- Protokolle öğrencilere sektörde istihdam imkanı sağlanacak

Bakanlık ile ASO arasındaki protokolle, öğrencilerin, mesleki becerileri, gerçek üretim ortamlarında deneyimlemesine olanak verilerek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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Protokol kapsamında, meslek komiteleri ile eşleştirilen okullar, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları kapsamına alınarak, yeni teknolojilere uygun donatılacak. Öğretmenlere uygulamalı eğitimler verilecek. Öğrencilere, işletmelerde mesleki teknik eğitim ve staj imkanı sağlanacak, sektörde istihdam imkanı verilecek.

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