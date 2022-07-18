Menderes Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı'nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 15:58
- Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı'nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız