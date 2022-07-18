2022-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2.Dönem başvuruları başladı
ÖSYM Başkanlığı, 2022-TUS 2. Dönem ve 2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurularının alınacağını açıkladı
2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 18 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) Başvuru Kılavuzu
2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu) Başvuru KılavuzuMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız