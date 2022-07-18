Minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 16:29
Turnasuyu Mahallesi'nde Osman Abanoz yönetimindeki 52 AL 783 plakalı minibüs aydınlatma direğine çarptı.
Sürücü Abanoz kaza yerinde hayatını kaybetti, Neziye Abanoz ile Muammer ve Ercan Didin yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız