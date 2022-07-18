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Bolu'da, 'Şato tipi' evlerde yeni gelişme

Bolu'da, yalnızca Arap müşterilere satılmak için 2011 yılında yapımına başlanan "Şato tipi" mimarisiyle dikkat çeken 'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirkete borçlarını ödemesi için verilen süre 3 ay daha uzatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 16:45
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Bolu'da, 'Şato tipi' evlerde yeni gelişme

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan ve yalnızca Arap müşterilere satılmak için bünyesinde 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezi bulunan şato tipi villaların 350 tanesi inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Satılan villaların taksitlerinin zamanında ödenmemesi üzerine ekonomik sıkıntılar yaşayan 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. Başvuru sonucunda 3 ay süre verilen şirket için İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi.

2019 yılının Ocak ayında şirketin itirazları üzerine proje hakkında satışa ve inşaata devam izni çıktı. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi tarafından kaldırdı.

Konkordato başvurusunda bulunuldu

İnşaatına devam edilen 'Burj Al Babas' projesiyle ilgili Sarot Grup, kendilerine belirli bir süre verilmesi halinde var olan borçları aşan mal varlıklarının bulunduğunu belirterek konkordato talebinde bulundu. Şirketin talebi üzerine İstanbul 2'nci Asliye Mahkemesi'nden verilen kararla 1 yıl boyunca haciz işlemi yapılmaması yönünde karar verildi.

Süre 3 ay uzatıldı

Şirket, İstanbul'da olan merkezini Bolu'nun Mudurnu ilçesine taşıyarak 27 Mayıs 2022'de Mudurnu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ek süre talebinde bulundu. Talebi inceleyen mahkeme şirketteki finansal durumunun iyiye gidişi sebebiyle konkordato talebine onay verdi. Mahkemenin onayıyla birlikte şirketin borçlarını ödemesi ve satışa devam etmesi için verilen süre 3 ay daha uzatıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, "Şirketimizin durumu iyiye gidiyor. Daha önce verilen konkordato kararının süresi dolduğu için yeni bir talepte bulunduk. İnşaatlar devam edecek ve 1 yıl içinde sahiplerine teslim edilmeye başlanacak" diye konuştu.

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