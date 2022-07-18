Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında kolon altında kalan kişi yaralandı
Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında devrilen kolonun altında kalan kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 17:30
Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde boş bir binanın yıkım işi sırasında U.B'nin üzerine kolon devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kolonun altından çıkartılan U.B, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacağından yaralanan U.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız