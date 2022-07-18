Mersin'de sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilinde sahte polis kimliği ve kıyafetleri bulunan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 18:05
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta, sahte emniyet amiri kimliği ve 2 taşıt tanıma kartı, polis yeleği, şapkası ve beresi, 10 tabanca fişeği, 2 biber gazı, cop ve 174 cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız