Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde atık toplayan bir kişinin motosikletini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 20:12
Muradiye Mahallesi Polatkan Sokak'ta çöp konteynerlerinden atık toplayan Savaş Y'nin (35) yanına gelen 2 şahıs, bıçakla tehdit ederek bu kişinin motosikletini gasbetti.
Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli E.Y. (19) ve yaşı küçük H.C'yi (16) yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız