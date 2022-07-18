Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 21:16
Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 49 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız