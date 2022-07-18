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Emine Erdoğan, 'Barış Konseri'nin mimarı Filistinli müzisyenler ve CSO sanatçılarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar müşterek derdimiz olmalıdır. İstisnasız her biri uluslararası toplumun gündemine girmelidir. Nerede insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ihlal ediliyorsa, hepimizin kalbi orada atmalıdır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 22:48
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Emine Erdoğan, 'Barış Konseri'nin mimarı Filistinli müzisyenler ve CSO sanatçılarıyla buluştu

Emine Erdoğan, daveti üzerine Barış Konseri vermek üzere Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları ile Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı programda, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi'nin de yer aldığı orkestra üyeleri, konser verdi.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, orkestra üyelerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Afifi ile geçen yıl yaptığı telefon görüşmesinde onu gözaltına alındığı sıradaki güçlü duruşu için tebrik ederek Türkiye'ye davet ettiğini, ardından bu davetin CSO ile ortak bir konser verme fikrine dönüştüğünü anlattı.

Konserin düzenleyicileri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile CSO sanatçılarına teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, "Dünya toprakları her an, masum insanların döktüğü gözyaşlarıyla ıslanıyor. Bu zulümler çoğu zaman, sessizliğe gömülüp görmezden gelinerek tarih sayfalarına ekleniyor. Oysa tarih savaşla yazılmak zorunda değildir. Barış, hoşgörü ve merhamet de tarih yazabileceğimiz kalemlerdir." ifadesini kullandı.

- "Hoşgörü kültürünü ihya etmeli, ona bir can simidi gibi tutunmalıyız"

Emine Erdoğan, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Musevilerin geçmişte bir arada yaşadığına, köklü bağlar geliştirdiğine dikkati çekerek, Osmanlı hakimiyeti altındaki Filistin'de farklı din ve mezheplerin eşsiz bir barış ikliminde yaşadığını anımsattı.

Birçok medeniyetin kesiştiği, farklı din, dil ve ırkların bir arada olduğu Anadolu topraklarında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Musevilerin bugün de birlikte dostça yaşayıp, özgürce ibadet ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oysa günümüzde, tüm dünyada, insanları inançları üzerinden birbirine düşman etmek için büyük bir gayret ortaya konuyor. Bunun yanında ırkçılık, maalesef ki tedavi edilememiş bir hastalık olarak kalplerimize bulaşıyor. Dünyamızın bu zor sınamalarına ve dertlerine bir şifa arıyorsak, medeniyet reçetelerine müracaat etmeliyiz. Hoşgörü kültürünü ihya etmeli, ona bir can simidi gibi tutunmalıyız. Bunun için, en başta, tüm insanları bir kardeşlik halkasının parçaları olarak kabul etmemiz lazım."

- "İnsanlığa karşı işlenen suçlar müşterek derdimiz olmalıdır"

Yunus Emre'nin "Hakk'ı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir" sözlerini anımsatan Emine Erdoğan, "Ne birbirimizden ayrıyız, ne de birbirimizden farklı. Hepimiz insan olarak aynı mayadan yaratıldık. Aynı yeryüzünde, aynı semanın altında, büyük bir insanlık ailesinin mensupları olarak yaşıyoruz. Bir gün tüm dünyanın hayata bu sevgi penceresinden bakmasını diliyorum." diye konuştu.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanlığa karşı işlenen suçlar müşterek derdimiz olmalıdır. İstisnasız her biri uluslararası toplumun gündemine girmelidir. Nerede insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ihlal ediliyorsa hepimizin kalbi orada atmalıdır. Çünkü gerçek vicdan, dökülen tüm gözyaşlarına eşit yakınlıktadır.

Bu noktada, sanatın, insanlara en hızlı ulaşan, fikirleri ve duyguları en rafine haliyle taşıyan bir araç olduğuna inanıyorum. Zira sanat, birleştirici güçler arasında en ön sırada yer alır. Çünkü sanat, tüm önyargıların arasından sızarak kalbin en hassas, en masum ve hakikate en yakın mevkisine varır. İnsana huzuru ve birliği hatırlatır. O yüzden insana kaybettiği duyarlılığı kazandıracak bir ilaç varsa o da sanattır."

- "Sanatın olduğu yerde 'öteki' kalmaz"

KAPAT [X]

Sanatın küresel kamuoyu oluşturmada, temel insan haklarından mahrum edilmiş herkes için eşit refleksler geliştirmede de öncü bir role sahip olduğuna ve müziğin de sanat dalları içinde ayrı bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, müzik sayesinde birbirini tanımayan insanların hüzünde, mutlulukta ve birçok duyguda ortak hale gelebildiklerini dile getirdi.

Emine Erdoğan, "Şu bir gerçek ki sanatın olduğu yerde 'öteki' kalmaz. Çünkü duyguların ortak paydasında buluşan insanlar, birbirlerinin gözlerinde artık kendilerini görmeye başlarlar. Ben diye başlayan cümleler, 'biz' olur. İşte, bu birliği bozmaya da kolay kolay kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

Müziğin nefret söylemleri, ayrımcılık gibi engelleri aşma gücüne işaret eden Emine Erdoğan, müziğin, coğrafyalar ve halklar arasında köprüler kuran, çok güçlü bir diplomasi aracı olduğunu aktardı.

- "Dünya bir savaş ve yıkım yeri olmamalı"

Emine Erdoğan, dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışmalara, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte zorla yerinden edilen insanların sayısının 100 milyona ulaşmasına dikkati çekti.

Savaştan, zulümden kaçan ailelerin, korku içindeki çocukların yaşadıklarına işaret eden Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler, mülteci sayısının 100 milyona ulaşmasının alarm verici olduğunu söylüyor. Dünya bir savaş ve yıkım yeri olmamalı. Zorla yerinden edilmiş 100 milyon insan, dünya nüfusunun yüzde 1'ini temsil ediyor. Bu rakam, dünyanın en kalabalık 14'üncü ülkesine denk." dedi.

- "Sanatın eliyle bu zararı tamir etmemiz lazım"

Rakamlara değil bu yıkımın ardındaki insanların hikayelerine vakıf olmaya ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sanatın her dalıyla, savaşların beşeriyete verdiği zararı anlatmamız ve yine sanatın eliyle bu zararı tamir etmemiz lazım. Halihazırda, bu küresel krizlerin üstesinden insani yardımlarla gelmeye çalışıyoruz. Ancak biliyoruz ki bunlar palyatif çözümlerden ileri gitmiyor. Geçici barınma imkanları, sağlık ve gıda destekleri, insanları hayatta tutar, ama bir hayat kurmaz.

Esas olan, savaşların yıktığı yerleri yeniden imar etmek ve savaşa geçit vermeyecek bir zihniyet kalkanı oluşturmaktır. Bu zihniyet ise ancak barışa, insanın insana emanet olduğuna inanmış vicdanlarla oluşabilir. Bunun yolu da her insanın hakkını kendi hakkımız, onurunu kendi onurumuz saymaktan geçer."

- "Tüm sanatseverleri Barış Konseri'ne davet ediyorum"

Barışın, huzurun herkes için tesis edilebildiği bir dünya temennisinde bulunan Emine Erdoğan, sözlerini, "Yarın CSO Ada Ankara'da, 21 Temmuz Perşembe Atatürk Kültür Merkezi'nde Filistin Gençlik Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iş birliğinde gerçekleştirilecek Barış Konseri'ne tüm sanatseverleri davet ediyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.

- "Son dönemdeki gelişmeler, Filistinlilerin sesinin daha fazla duyulmasına vesile olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuşmasında, Türkiye ile Filistin arasında gönülden gönüle uzanan kuvvetli bağlar bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hem ikili ilişkiler çerçevesinde hem de uluslararası platformlarda Filistin'i hiç yalnız bırakmadığının ve bırakmayacağının altını çizen Ersoy, Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlaller ve saldırıların tüm Müslümanları derinden yaraladığını söyledi.

Filistinlilerin genç, yaşlı demeden Mescid-i Aksa'yı savunmasının insanın haklı davasında ne kadar güçlü olabildiğini de gösterdiğine işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Türkiye'miz Cumhurbaşkanımızın vizyoner dış politikası çerçevesinde İsrail'le de diyalog kanallarını araladı. Ancak bu adımlar Filistin'in haklı davasına asla gölge düşürmeyecektir. Aksine son dönemdeki bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına önemli katkı sağlarken Filistin davasının, Filistinlilerin sesinin daha fazla duyulmasına vesile olacaktır."

Bakan Ersoy, tarihin güçlü olanları değil haklı olanları yazacağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davasını savunmayı tarihi bir sorumluluk olarak değerlendirdiklerini belirtti.

- Notlar

Programda Filistinli bir gencin hediye ettiği atkıyı takan Emine Erdoğan ve Filistin Gençlik Orkestrası sanatçıları, Mescid-i Aksa'nın görselinin bulunduğu anı duvarını imzaladı.

Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury ve Mariam Afifi, Emine Erdoğan'a Filistin'in geleneksel kıyafetini hediye etti. Programda Emine Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren Filistinli gençler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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